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На форуме "Интеллект машин и механизмов" будет проведена экспертиза проектов на предмет применения в них технологий ИИ

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

ЦАМТО, 15 ноября. Управление развития технологий искусственного интеллекта МО РФ в рамках Международного форума "Интеллект машин и механизмов", проводимого совместно с выставкой "Электроника России", организует экспертизу инновационных проектов на предмет применения в них технологий ИИ.

Проведение экспертизы спланировано в различных форматах (панельная дискуссия, стендовая презентация), что позволит обоснованно оценивать проекты различной степени готовности, а также выявить новые подходы к использованию технологий искусственного интеллекта в различных областях научной и практической деятельности.

Для участия в мероприятиях экспертизы приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских и общественных организаций, а также профильных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Специалисты из ведущих научных организаций проведут экспертизу и обсудят представленные проекты, методом экспертных оценок определят возможность и целесообразность включения наиболее выдающихся достижений в реестр научно-технического задела, рекомендованного к использованию при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Предложенный подход к выявлению имеющегося научно-технического задела позволит расширить существующий формат взаимодействия государственного заказчика и потенциальных исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях сокращения времени на внедрение передовых результатов исследований, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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