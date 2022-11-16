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ЦАМТО

Завершен шестой полет орбитального БЛА X-37B ВВС США

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Источник изображения: Фото: spaceforce.mil

ЦАМТО, 15 ноября. На посадочном комплексе космического центра им. Джона Кеннеди НАСА (шт.Флорида) 12 ноября успешно совершил посадку экспериментальный орбитальный БЛА многоразового применения X-37B (OTV-6).

Как сообщила пресс-служба Космических сил США, аппарат находился на орбите более двух лет – 908 суток, побив ранее установленный рекорд, составлявший 780 суток. Это также увеличило общую продолжительность нахождения аппаратов данного типа в космосе до 3774 суток.

OTV-6 стал первым аппаратом, в хвостовой части которого был закреплен служебный модуль, позволивший провести большее количество различных экспериментов. Служебный модуль успешно отделился от OTV-6 перед началом посадки, чтобы не создавать помех при входе в атмосферу. В ближайшие недели он должен быть утилизирован в рамках практики борьбы с "орбитальным мусором".

Характер большинства экспериментов не раскрывается. Сообщалось, что OTV-6 нес модуль фотоэлектрической радиочастотной антенны. Проведенный на средства научно-исследовательской лаборатории ВМС США эксперимент предполагал изучение возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию и передачи ее на Землю. В октябре 2021 года был успешно развернут спутник FalconSat-8 Академии ВВС США, разработанный в сотрудничестве с Исследовательской лабораторией ВВС.

В интересах НАСА в рамках эксперимента METIS-2 изучалось влияние космической радиации и других космических воздействий на образцы различных покрытий, материалов, печатных плат, средств защиты. Также оценивалось воздействие космоса на семена, которые могут использоваться для выращивания растений в будущих полетах.

Как сообщал ЦАМТО, X-37B – один из наиболее современных многоразовых космических аппаратов, разработанный компанией Boeing для выполнения задач на околоземной орбите высотой 110-500 миль на скоростях до 17500 миль в час.

Создание аппарата X-37 началось в 1999 году после заключения НАСА с компанией Boeing контракта стоимостью 173 млн. долл. С 2004 года руководство проектом осуществлялось Военно-воздушными силами США. Аппарат был разработан компанией Boeing Defense, Space & Security при участии исследовательских лабораторий программ X-40 ВВС США, X-37 НАСА, и X-37 Агентства перспективных исследовательских программ МО США.

По заявлению разработчиков, конструкция X-37B сочетает лучшие качества самолета и космического корабля, что позволит гибко использовать его для выполнения различенных задач. Длина аппарата составляет около 29 футов (8,9 м), высота – 9,5 футов (2,9 м), размах крыла – более 14 футов (4,5 м), стартовая масса – 11000 фунтов (4995 кг). Запуск аппарата выполняется вертикально с использованием ракеты-носителя, посадка – автономно по-самолетному.

Запуск первого аппарата X-37B (OTV-1) состоялся 22 апреля 2010 года. Он находился в космосе 224 суток. OTV-1 стал первым беспилотным космическим аппаратом США, который возвратился из космоса и выполнил посадку самостоятельно. Аппарат OTV-2, запуск которого был произведен 5 марта 2011 года, выполнял задачи на орбите в течение 468 суток. Третий запуск был произведен 11 декабря 2012 года. Аппарат находился на орбите 674 суток. Старт OTV-4 состоялся 20 мая 2015 года. Аппарат приземлился 7 мая 2017 года, проведя в космосе 718 суток. Запуск OTV-5 прошел 7 сентября 2017 года, а на землю он вернулся 27 октября 2019 года – через 780 суток. До последнего полета OTV провели в космосе 2865 суток.

Запуск ракеты-носителя "Атлас-V/501", которая вывела на орбиту аппарат X-37B (OTV-6), был произведен со стартовой площадки "Комплекс 41" на Мысе Канаверал (шт.Флорида) 17 мая 2020 года.

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Страны
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
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2020-й год
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