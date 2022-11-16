Экипажи самолетов Ту-95МС выполнили полеты с дозаправкой в воздухе на Дальнем Востоке

Полет ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа на тренировке российских стратегических сил.

ЦАМТО, 15 ноября. В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полеты с дозаправкой топливом стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздухе.

В полетах приняли участие молодые летчики, которые вошли в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей и штурманов.

Более 10 экипажей отработали технику пилотирования и воздушную навигацию в дневное и ночное время суток.

Элементы дозаправки в воздухе, в частности, проходили в условиях ограниченной видимости. Дозаправка выполнялась на высоте более 5500 м и на скорости свыше 550 км/ч.

Инженерно-технический состав отработал задачи по подготовке авиационной техники к повторному вылету, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.