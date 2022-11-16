Центр "Авангард" обучит основам военной службы студентов колледжей Москвы и Подмосковья

Сборы будут проходить с 20 ноября 2022 года по 17 марта 2023 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Подмосковный учебно-методический центр "Авангард" проведет учебные сборы по основам военной службы для юношей - студентов выпускных курсов колледжей Москвы и Московской области. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель центра военно-патриотического воспитания Дарья Борисова.

"Пока мы приостановили прием школьников. С конца ноября на учебные сборы по основам военной службы к нам начнут приезжать студенты выпускных курсов колледжей Москвы и Московской области. Это юноши, которым уже исполнилось 18 лет. Они будут проходить в "Авангарде" более сложную программу, нежели та, которую мы преподаем для детей", - сказала Борисова.

Сборы будут проходить с 20 ноября 2022 года по 17 марта 2023 года. За 9 пятидневных смен обучение пройдут около 15 тыс. человек. В программу сборов войдут тактическая, огневая, техническая, строевая, военно-медицинская, физическая подготовка, а также радиационная, химическая, биологическая защита. Объем программы - 35 часов.

Центр "Авангард" открылся в 2020 году на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. Единовременно обучение на базе "Авангарда" могут проходить 900 человек. За год центр принимает свыше 30 тыс. курсантов.