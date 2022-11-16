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ZALA: тренажер барражирующих боеприпасов "Изделие-52/51" может моделировать любые боевые миссии

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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 15 ноября. Тренажер барражирующих боеприпасов (ББ) "Изделие-52" и "Изделие-51" (раньше – "Ланцет") позволяет моделировать боевые миссии любого уровня сложности.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в компании-разработчике дронов ZALA.

Барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", ранее известные под общим названием "Ланцет", широко применяются в рамках специальной военной операции. Как сообщал "РИА Новости" информированный источник, вместе с дронами-камикадзе "Куб" на Украине было применено уже несколько сотен таких беспилотников.

"Тренажер наших разведывательных и ударных беспилотников, включая ББ "Изделие-52" и "Изделие-51", позволяет проводить симуляцию выполнения разведывательных и боевых вылетов любой сложности в различных метеорологических и климатических условиях, а также в условиях противодействия противника. Также есть ночной режим миссий", – рассказали "РИА Новости" в компании.

Тренажер состоит из соединенных в программно-аппаратный комплекс унифицированных станций управления операторов дронов. Станции представляют собой защищенные компьютеры со стандартными клавиатурой и мышью. Именно с помощью таких компьютеров в реальных вылетах осуществляется полное управление беспилотниками ZALA от взлета до посадки/поражения цели.

Как сообщили "РИА Новости" в компании, виртуальная среда тренажера позволяет моделировать разведывательные и разведывательно-ударные миссии любой сложности на карте реальной местности. Программа полностью учитывает физику настоящего полета и погодные условия, включая осадки, силу и направление ветра, влажность, туман и т.д. Тренажер визуализирует реалистичные объекты и анимацию в виртуальном 3D-пространстве, учитывает потери в качестве связи между дроном и наземной станции в зависимости от дальности и рельефа, снижение силы сигнала при ретрансляции, воздействие средств противника.

Тренажер позволяет совершать вылет одновременно нескольким дронам, каждый из которых управляется отдельным обучающимся. Таким образом, отрабатываются различные штатные и внештатные ситуации, и достигается слаженное взаимодействия операторов разведывательных и ударных беспилотников.

Группа ZALA выпускает целую линейку разведывательных беспилотников и продолжает работы по усовершенствованию уже хорошо зарекомендовавших себя ББ "Изделие-52/51".

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Страны
Украина
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
ИТ
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