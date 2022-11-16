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ТАСС

В России началась отправка призывников-срочников к местам прохождения службы

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Источник изображения: Донат Сорокин/ ТАСС

Основная часть призывников будет направлена в учебные центры для обучения по специальности на 4-5 месяцев

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Началась отправка военнослужащих срочной службы осенней призывной кампании со сборных пунктов в войска, сообщили журналистам во вторник в Минобороны (МО) РФ.

"Основная часть призывников будет направлена в учебные центры для обучения по специальности на 4-5 месяцев. На призывном пункте каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом зимней формы одежды и получает армейский несессер", - сказали в ведомстве.

Первые торжественные церемонии отправки новобранцев для прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах РФ состоялись сразу в нескольких регионах. Так, около 150 новобранцев из Свердловской области отправлены на Дальний Восток, первые призывники-сахалинцы отправились в мотострелковое соединение армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). Также торжественная отправка в войсковые части ВВО состоялась в Хабаровске, 30 призывников из Мурманской области убыли в одну из войсковых частей Западного военного округа.

По данным МО РФ, прядка 80 человек отправились служить в Московскую область из Башкирии. Всего же за осенний призыв республика отправит более 4 тыс. новобранцев. Еще 50 призывников отправились в Московскую, Ростовскую и Тамбовскую области из Севастополя. Военные комиссариаты Южного военного округа в рамках осеннего призыва направят в вооруженные силы более 26 тысяч человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что осенний призыв не связан с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он осуществляется в установленные законодательством сроки в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения на территории России. Призывники, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания. 

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