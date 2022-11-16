Главком ВСУ: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов

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Главком ВСУ Валерий Залужный сделал заявление на фоне участившихся разговоров зарубежных политиков о необходимости поиска компромисса в украинском конфликте и перехода к от боевых действий к дипломатии.

По словам Залужного, «украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов».

Такое заявление он, как пишет украинская и западная пресса, сделал в ходе телефонного разговора с главой объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Из сообщений:

Главком ВСУ, поблагодарив Марка Милли за поддержку, заявил, что для украинских военных цель одна – добиться того, чтобы Россия оставила захваченные территории.

Как пишет украинская пресса, Залужный уверен в успехе украинских вооружённых сил.

Напомним, что в украинских военных и политических кругах ранее были выставлены «пять условий для переговоров с Россией». Среди прочего это «отвод российских войск с украинских территорий в границах 1991 года» и «выплата многомиллиардных контрибуций».

Тем временем, как уже сообщалось, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, не так давно посещавший Киев, заявил Зеленскому о необходимости проведения переговорного процесса «на реалистичных позициях». Накануне переговоры между главой СВР и директором ЦРУ прошли в Турции. Однако американская пресса утверждает, что на них якобы не затрагивалась тематика Украины - обсуждался исключительно договор СНВ.