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Военное обозрение

Армия США заказала поставку новых РСЗО HIMARS взамен поставленных на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты восполнят запасы реактивных систем залпового огня, истощившихся в результате проставок систем на Украину, Пентагон заключил новые контракты на поставку РСЗО. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства, опубликованного в понедельник вечером.

Корпорация Lockheed Martin получила несколько контрактов от Армии США на поставку новых РСЗО взамен отправленных на Украину. Количество заказанных машин не сообщается, но общая сумма, которая будет потрачена на закупку, составляет 520 млн. долларов. В заявлении Пентагона прямо указывается, что запасы РСЗО истощились из-за отправки реактивных систем Киеву. Контракты подписаны в октябре и ноябре, подробности не раскрываются.

Армия США заключила 21 октября и 2 ноября несколько контрактов на сумму 520 млн с Lockheed на поставки РСЗО для восполнения арсенала взамен отправленных Украине из запасов министерства обороны

- говорится в заявлении.

Как пояснили в Пентагоне, контракты заключены таким образом, чтобы не только восполнить запасы РСЗО в собственных арсеналах, но и иметь возможность поставлять системы "союзникам и партнерам". Вероятней всего в документ заложили некоторое количество установок для Украины.

Напомним, что в начале октября Украина предложила США обменять еще не построенные РСЗО HIMARS, заложенные в бюджет Пентагона, на такое же количество аналогичных систем из наличия Армии США. Как заявили в Киеве, им необходимы РСЗО именно сейчас, а не через год или два.

На сегодняшний день США поставили на Украину 26 РСЗО HIMARS, а также неустановленное количество боеприпасов к ним. При этом на Западе некоторые "эксперты" утверждают, что за все время спецоперации российским войскам не удалось уничтожить ни одной американской установки.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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