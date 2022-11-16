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Военное обозрение

Канада направляет Украине разведывательное оборудование в рамках нового пакета военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

Канада объявила о выделении очередной военной помощи Украине, заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо прозвучало в рамках проходящего в Индонезии саммита "Большой двадцатки".

Канадский премьер заявил, что Оттава выделяет Киеву 500 млн. канадских долларов в качестве военной помощи для "поддержки Украины в борьбе с Россией" и пообещал и дальше отстаивать "независимость и суверенитет" Украины, а также приложить все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности "за агрессию". В общем ничего нового не придумал, повторив уже заезженные фразы.

Канада продолжает поддерживать Украину в защите своей территории, суверенитета и независимости от России. Эта дополнительная военная помощь поддержит украинцев, которые будут бороться против незаконного вторжения (...) будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее жестокие действия против Украины

- заявил Трюдо.

Ясность в данный вопрос внесла министр обороны Канады Анита Ананд, которая пояснила, что в рамках выделенной помощи на 500 млн. канадских долларов (373,7 млн. американских) Украина получит разведывательное и коммуникационное оборудование, а также топливо и медикаменты. Когда будет отправлена "помощь" на Украину и другие подробности не раскрываются.

Канада является одним из спонсоров режима Зеленского, но не самым активным, направив режиму Зеленского различного оборудования на сумму 2,54 млрд. долларов, американских конечно, но на военные нужды выделив всего 750 млн. Гораздо активнее Канада оказывает помощь в обучении украинских военных в рамках программы, запущенной в Великобритании. Там вместе с британскими военными инструкторами работают и канадские.

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Великобритания
Индонезия
Канада
Россия
США
Украина
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