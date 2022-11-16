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ТАСС

Си Цзиньпин и Макрон на Бали выступили за прекращение огня на Украине

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Источник изображения: Артем Иванов/ ТАСС

Лидер Франции заявил о готовности его страны вместе с Пекином "содействовать мирному глобальному развитию"

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в ходе встречи на индонезийском острове Бали выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Нужно прекратить огонь, остановить войну и приступить к проведению мирных переговоров", - приводит оно слова Си Цзиньпина. По сведениям телевидения, Макрон в свою очередь заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином "содействовать мирному глобальному развитию".

Как уточнил председатель КНР, позиция Китая по Украине не изменится. "Международное сообщество должно создавать условия [для мирного процесса], Пекин в свою очередь продолжит предпринимать конструктивные усилия", - добавил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что китайские власти намерены содействовать урегулированию украинского вопроса "собственными методами".

  

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Страны
Китай
Украина
Франция
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