Си Цзиньпин и Макрон на Бали выступили за прекращение огня на Украине

Лидер Франции заявил о готовности его страны вместе с Пекином "содействовать мирному глобальному развитию"

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в ходе встречи на индонезийском острове Бали выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Нужно прекратить огонь, остановить войну и приступить к проведению мирных переговоров", - приводит оно слова Си Цзиньпина. По сведениям телевидения, Макрон в свою очередь заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином "содействовать мирному глобальному развитию".

Как уточнил председатель КНР, позиция Китая по Украине не изменится. "Международное сообщество должно создавать условия [для мирного процесса], Пекин в свою очередь продолжит предпринимать конструктивные усилия", - добавил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что китайские власти намерены содействовать урегулированию украинского вопроса "собственными методами".