Космический грузовик КНР "Тяньчжоу-4" завершил миссию и сгорел в атмосфере

Грузовое судно обеспечило всем необходимым команду корабля "Шэньчжоу-14"

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Грузовой космический корабль КНР "Тяньчжоу-4" успешно завершил свою миссию и во вторник сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

По его сведениям, "Тяньчжоу-4" вошел в атмосферу в 07:21 по пекинскому времени (02:21 мск). "Некоторые обломки упали в южной части Тихого океана в безопасной акватории", - уточняется в распространенном заявлении.

Запуск "Тяньчжоу-4" был осуществлен в мае с космодрома Вэньчан, который находится на северо-восточном побережье острова Хайнань. Грузовик обеспечил всем необходимым команду корабля "Шэньчжоу-14".

Стартовый вес "Тяньчжоу-4" составляет 13,5 тонны, этот грузовой корабль может доставить на орбиту до 6,9 тонны груза - продовольствие, одежду и научно-исследовательское оборудование.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме уже к концу текущего года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.