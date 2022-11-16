"Северная верфь" заложит дополнительно еще пять фрегатов проекта 22350

Гендиректор предприятия Игорь Орлов также рассказал о продолжении строительства серии из 14 судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Судостроительное предприятие "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), строящее серию ракетных фрегатов проекта 22350 и модернизированного проекта 22350, заложит дополнительно еще пять фрегатов этого типа. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов.

"Конечно, продолжаем строить серию фрегатов. Она у нас большая, длинная. Еще впереди пять кораблей. Помимо того, что мы сейчас завершаем строительство", - сказал он, отвечая на вопрос, какие планы закладок на ближайшую перспективу.

Орлов сообщил, что предприятие заложило "массу своих кораблей". "Сейчас идет их активное строительство. Если предыдущие два года стали периодом активных закладок, то сейчас наступает период активной сдачи кораблей. Хотя вот эта численность - от полутора до двух десятков в разных стадиях строительства - будет оставаться", - отметил он.

Гендиректор "Северной верфи" также рассказал о продолжении строительства серии из 14 судов. По его словам, в настоящее время строится корвет "Дерзкий" нового поколения проекта 20386. "У нас работы много, она очень масштабная и серьезная", - резюмировал Орлов.

Сейчас на верфи в разных стадиях испытаний и строительства находятся шесть фрегатов проекта 22350 и модернизированного проекта под таким же номером. Два фрегата ранее переданы ВМФ России.

В понедельник, 14 ноября, крупнейшее петербургское судостроительное предприятие "Северная верфь" отметило 110 лет со дня основания.