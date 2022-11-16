Израильский бронеавтомобиль, замеченный на Украине, был поражен "Ланцетом"

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Редкий бронеавтомобиль израильского производства Amir сравнительно недолго пробыл на вооружении ВСУ. Едва он засветился на днях на линии боевого соприкосновения, как почти сразу же в Сети появились информация о его уничтожение дроном-камикадзе "Ланцет". Об этом сообщает "РГ: русское оружие"

Это военное транспортное средство изготовлено небольшой компанией GAIA Automotive Industries и предназначено для выполнения разнообразных боевых задач. Например, с его помощью возможно вести разведку, патрулирование, предусмотрено использование в качестве бронетранспортера. Шасси - двухосное, полноприводное.

Вместимость - двенадцать военнослужащих. Также есть возможность перевозить до трех тонн груза. Четыре боковые двери и кормовой люк служат для посадки и высадки экипажа и десанта. В дверях с каждой стороны имеются бойницы, предназначенные для применения стрелкового оружия.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

На крыше установлен одноместный, открытый сверху боевой модуль с пулеметным вооружением. Броня соответствует уровню 4 по STANAG 4569, то есть выдерживает попадание пуль Б-32 патронов калибра 14,5 мм, выпущенных с дистанции от 200 метров, а также осколков 155-мм снарядов.

Противоминная защита рассчитана на фугасы и мины мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Предполагается, что машина была приобретена через третьи руки гражданскими волонтерами. Власти же Израиля неоднократно заявляли, что не будут снабжать оружием Украину.