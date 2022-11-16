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ТАСС

Politico: Госдеп готовит почву для возможных переговоров РФ и Украины

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Вашингтон будет вести такие консультации только в тесной координации с Киевом, подчеркивает издание

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США в настоящий момент готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в вашингтонской администрации существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на нескольких представителей американской администрации.

По ее данным, мнение о том, что с наступлением зимних холодов откроется возможность для переговоров между Украиной и Россией, разделяют многие в Пентагоне. Отмечается, что представители военного ведомства высокого ранга полагают, что Киеву будет непросто вытеснить российские войска с тех территорий, которые надеется занять Киев. "Почему бы не начать сейчас обсуждать [мирные переговоры]?" - заявил один из чиновников.

"Госдепартамент тем временем подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией", - сказал другой собеседник Politico, не приведя деталей. При этом, как отмечает издание, американская администрация подчеркивает, что Вашингтон будет вести такие консультации только совместно и в тесной координации с Киевом.

Вместе с тем еще один представитель администрации заявил, что никаких конкретных дипломатических шагов американская сторона пока не предпринимает. "Нет никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, стратегий переговоров", - сказал он, опровергнув информацию о конкретных усилиях по подготовке к диалогу.

Одновременно с этим, по сведениям газеты, Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома активнее остальных выступает против начала переговоров. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявлял о том, что не считает это правильной идеей. По словам одного из представителей администрации, все остальные в СНБ "занимают схожие позиции".

Ранее в понедельник американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил, что Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия самого Киева.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявил, что российское руководство по-прежнему готово к консультациям по Украине. Он отметил, что Россия выслушает коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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