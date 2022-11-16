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ТАСС

Британия объявила о строительстве пяти новых противолодочных фрегатов за $4,9 млрд

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Концепт фрегата Тип 26 (Type 26 Global Combat Ship)
Концепт фрегата Тип 26 (Type 26 Global Combat Ship).
Источник изображения: ист. BAE Systems

Планируется, что они будут готовы к середине 2030-х годов и обеспечат безопасность Соединенного Королевства и его союзников

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил о переходе к реализации следующего этапа программы по строительству противолодочных фрегатов типа 26, в рамках которого на воду будут спущены еще пять кораблей в дополнение к тем, которые уже строятся. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник вечером канцелярией главы британского правительства.

Как отмечается в коммюнике, для этих целей правительство выделит британской оборонной компании BAE Systems контракт на сумму £4,2 млрд ($4,9 млрд). Фрегаты должны быть готовы к середине 2030-х годов, после чего они "будут использованы по всему миру для обеспечения безопасности Великобритании и ее союзников".

При этом на Даунинг-стрит указывают в этой связи на действия России на Украине и вне ее, утверждая, что "такие противники, как РФ, постоянно пытаются воспользоваться любой уязвимостью" Великобритании и ее союзников в сфере морской безопасности.

В коммюнике приводятся высказывания Сунака, сделанные на саммите Группы двадцати на Бали. Он указал на то, что поведению России "нет места в международном сообществе", и действия Москвы якобы создают риск для международного сообщества. Именно поэтому, уверен британский премьер, руководство России услышит со стороны G20 "хор глобального несогласия с ее действиями".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. 

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