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США загоняют Россию в угол. Путин предупреждал, чем это обернется

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

TAC: Америке посоветовали не загонять Россию в угол

Политика США вызывает у России ощущение, что её загнали в угол, пишет автор статьи в TAC. Вашингтон игнорирует Москвы предупреждения и продолжает давить. Но ставить кого бы то ни было в безвыходную ситуацию нельзя, предупреждает автор статьи.

Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно путинскую Россию.

Тед Снайдер (Ted Snider)

Как-то раз Путин рассказал следующую историю. В детстве он жил в Ленинграде в обветшалом пятиэтажном доме. В коммунальной квартире, помимо него и его родителей, проживали ещё две семьи. Во дворе было много мусора, и в этом мусоре водились крысы.

Путин с друзьями гонял этих крыс палками. Но как-то раз одна большая крыса, которую он загнал в угол, развернулась и напала на него, страшно напугав подростка. Он запомнил это случай на всю жизнь, и спустя годы вынес для себя следующий урок: нельзя никого загонять в угол. Нельзя ставить человека в такую ситуацию, из которой нет выхода.

Рассказывая эту историю в своей книге, биограф Путина Филип Шорт (Philip Short) отмечает, что ее проанализировали в Центральном разведывательном управлении. Специалисты пришли к выводу, что, хотя эта история стала для российского президента важным уроком, она не о том, как надо обращаться с другими. Скорее, это предостережение о том, как не надо обращаться с самим Путиным.

Девятого октября в интервью АВС, призывая США вступить в переговоры о прекращении вооруженного конфликта на Украине, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен (Mike Mullen) назвал Путина "загнанным в угол зверем".

В прошлом месяце российский президент все чаще стал выступать с призывами начать переговоры. 30 сентября он призвал Киев "вернуться за стол переговоров". 11 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия готова взаимодействовать с Соединенными Штатами или с Турцией по вопросу о прекращении военных действий. Спустя два дня кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для переговоров для "достижения наших целей". 26 октября Путин направил послание Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. "Он считает, что между двумя вашими странами должен состояться прямой диалог, и он хочет этого", – сказал тогда лидер африканской страны. 30 октября Лавров заявил, что Москва "готова выслушать наших западных коллег, если они выступят с новой просьбой об организации диалога", но при условии, что российские интересы безопасности будут учтены. А первого ноября Путин отметил, что могут появиться "необходимые условия", которые станут катализатором для начала переговоров.

Но вместо того, чтобы проанализировать эти призывы, США продолжают загонять Путина в угол.

Путин и его предшественники на посту главы российского государства предупреждали, что своим расширением на восток вплоть до границ России НАТО загоняет Москву в угол. Украина, утверждали они, это красная черта. Присутствие альянса на Украине, пусть даже без членства Киева в организации, может быть только началом.

29 июня США объявили о создании постоянного штаба американских войск в Польше и о размещении там "батальона полевой поддержки". Байден похвастался, что это будут "первые постоянные силы США на восточном фланге НАТО".

Прозвучавшее объявление нарушает дух и букву Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором говорится, что при расширении альянса на восток в направлении Москвы "не будет постоянного размещения значительных боевых сил". Своими действиями, Запад еще больше загнал Россию в угол.

В октябре США перебросили в Румынию ближе к украинской границе 101-ю воздушно-десантную дивизию. Эта группировка войск численностью 4 700 человек является ближайшим к Украине американским войсковым соединением. Военнослужащие из ее состава "пристально следят" за российскими силами, ведут боевую подготовку и проводят учения в "обстановке, приближенной к условиям боевых действий".

Третьего ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "численность натовских войск в Восточной и Центральной Европе с февраля увеличилась в два с половиной раза".

В Восточную Европу перебрасываются не только натовские силы. Девятого ноября Госдепартамент утвердил сделку о продаже Литве реактивных систем залпового огня "Хаймарс" почти на девять миллиардов долларов. Такие же системы большой дальности Вашингтон предоставляет Украине. "Предполагаемые поставки помогут в достижении целей США в области внешней политики и национальной безопасности, повысив боеспособность натовского союзника, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Восточной Европе", – говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

США своими действиями загоняют Россию в угол не только со стороны Восточной Европы. Угрозы Москве исходят и с северо-запада, со стороны 1 300-километровой российско-финской границы. Финляндия и Швеция ждут своей очереди на вступление в НАТО. Это произойдет, когда свое добро на их членство дадут два последних члена альянса. Хельсинки и Стокгольм не исключают, что разместят у себя натовские базы и ядерное оружие. Выступая на пресс-конференции и отвечая на вопрос о том, позволит ли Финляндия разместить на своей территории ядерное оружие, премьер-министр Санна Марин сказала, что ее страна не станет "закрывать никакие двери" и ставить "какие-то предварительные условия по своему вступлению в НАТО". Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон поддержал ее позицию. "Финляндия и Швеция должны сделать одинаковые выводы" и "поддержать" все возможности альянса, сказал он.

Разместят или нет Финляндия и Швеция на своей земле натовские базы и ядерное оружие, но второго ноября Госдепартамент утвердил решение о возможной продаже Хельсинки реактивных систем залпового огня с управляемыми ракетами с целью "укрепления наземных сил и сил ПВО на северном фланге Европы". В мае Путин сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не представляет угрозы для России, однако предупредил, что размещение военной инфраструктуры на этой территории непременно вызовет ответные действия Москвы.

Готовность финнов и шведов разместить у себя любые средства Североатлантического альянса – это не единственная новость о ядерном оружии, загоняющая Россию в угол. 26 октября США объявили, что доставят на натовские базы в Европе модернизированные ядерные бомбы свободного падения B61-12. Они не только точнее, но и опаснее для России, поскольку доставлять их к цели могут все бомбардировщики и истребители США и стран-союзниц: их конструкция это позволяет. Москва пожаловалась, что ускоренная модернизация превращает эти бомбы в "тактическое оружие и понижает ядерный порог", и заявила, что не сможет это игнорировать.

А потом прозвучала угроза в адрес России с другого направления. Выступая 25 октября на собрании международной "Крымской платформы", спикер Нэнси Пелоси признала, что саммит был учрежден с той целью, чтобы "положить конец российской оккупации Крыма и восстановить контроль … Украины над этой территорией, в полном соответствии с нормами международного права". "Все мы здесь пообещали выступить заодно с Украиной … в Крыму, на других территориях, которые он попытался незаконно аннексировать, и по всей стране – до достижения победы. Так мы и будем поступать, до достижения победы", – добавил она.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар истолковала участие Пелоси в саммите как "прямое подтверждение, что вопрос о деоккупации Крыма занимает важное место в повестке Вашингтона".

Американская политика вызывает у России ощущение, что ее загнали в угол по всем направлениям. Сейчас, когда кризис на Украине достиг такого критического уровня, какой прежде никто и представить себе не мог, США следует подумать о путях выхода из сложившейся ситуации, тем более что Байден обещал "над этим поразмыслить", отказавшись от дальнейших попыток загонять Россию в угол.

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