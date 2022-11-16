Украина истощает арсенал демократии: в США испугались нехватки боеприпасов

Newsweek: Украина истощает запасы, США должны расширить военно-промышленную базу

Из-за военных поставок на Украину США серьезно истощают свой арсенал боеприпасов, пишет Newsweek. Военный обозреватель Калеб Ларсон считает, что Штатам нужно срочно "снимать" экономику с рельсов мирного времени и ввести систему долгосрочных контрактов на боеприпасы.

Калеб Ларсон

Критическая нехватка боеприпасов может привести к колоссальным последствиям — как на поле боя, так и за его пределами. Во время Первой мировой в Великобритании произошел снарядный кризис 1915 года, который вылился не только в катастрофическое поражение британцев в битве за Обер-Ридж, но и к смене правительства страны. НАТО испытала дефицит боеприпасов в 2011-м в Ливии. В 2016 году нехватка высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США привела к тому, что некоторые партнеры по коалиции в борьбе против ИГИЛ* отвернулись от Америки.

Подверг ли Вашингтон себя — и, возможно, своих союзников — большей уязвимости по части снабжения Украины тысячами противотанковых и противовоздушных вооружений? И если да, то что может спасти от потенциального дефицита в случае полномасштабного конфликта в какой-нибудь другой части мира?

Пришло время снимать нашу промышленную базу с мирных рельсов. Ее нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям. Быстрый и эффективный способ, которым министерство обороны может стимулировать частную промышленность к расширению производственного потенциала, — дать ей надежные, перспективные финансовые стимулы. Пентагон заключает долгосрочные контракты на закупку кораблей, самолетов, бронетехники и других крупных оборонных программ. Эту стратегию ведомство должно распространить и на будущие боеприпасы.

Многолетний блок закупок — это уникальный механизм, который позволит Пентагону заказывать боеприпасы и вооружение на много лет вперед по одному контракту. Его применение в производстве современных боеприпасов — и особенно тех видов оружия, которые потребуются США в конфликте с равным противником — даст частной промышленности ясный сигнал о спросе и позволит более тщательно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство.

Уничтоженные танки. Сбитые ударные вертолеты. Мертвые солдаты. Эти суровые кадры с Украины мне знакомы, — за пять месяцев работы репортером "на земле" я видел их своими глазами — и они лишь доказывают эффективность западных поставок в борьбе против России.

Современные вооружения — от американских ПТРК "Джавелин" и РСЗО "Хаймарс" до различных самоходных артиллерийских установок из арсеналов ЕС — позволили Киеву выбраться из оборонительных позиций и перейти в блестящее наступление.

Однако успехи ВСУ на поле боя истощили резервы западных боеприпасов и поставили США и Россию в одинаково уязвимое положение: нехватка ресурсов для потенциальных конфликтов где-либо еще. Но, в отличие от Москвы, Вашингтон может более оперативно справиться с этой слабостью — если прямо сейчас начнет инвестировать в свою военно-промышленную базу.

Один из примеров — MGM-140 ATACMS (Армейский тактический ракетный комплекс). Этот дальнобойный снаряд, запускаемый со всем известной платформы "Хаймарс", хорошо зарекомендовал себя на Украине, однако запасы времен холодной войны нужно будет заменить не той же моделью, а перспективной высокоточной ракетой PrSM (Precision Strike Missile) — аналогичной, но более современной и дальнобойной.

Но эта ракета еще не достигла этапа серийного производства, а США скоро потребуется больше ракет — будь то в украинском конфликте или в какой-то другой полномасштабной войне с участием США где-либо еще в мире.

Важность надежной, хорошо снабжаемой оборонно-промышленной базы трудно переоценить — а риски ее отсутствия очевидны на примере России.

Новостные сообщения указывают на то, Москва закупает ракетные и артиллерийские боеприпасы у КНДР. Эти данные свидетельствуют как о пустоте российской оборонно-промышленной базы, так и о том, что на Украине страна уже израсходовала огромное количество боеприпасов.

Советская оборонная промышленность, которая досталась России по наследству, на бумаге колоссальна: великий производитель и переработчик сырья, Россия не испытывает недостатка стали, латуни, алюминия и других материалов, идущих на производство самых разных боеприпасов.

Но чего военной машине Кремля, видимо, действительно не хватает, так это сырья и перерабатывающих мощностей для производства разрывных зарядов для артиллерии и ракет. (Это не значит, что производство снарядов в России упало до нуля).

Снижение объемов производства также вынудило Москву использовать те боеприпасы, которые в противном случае Кремль приберег бы для других непредвиденных ситуаций и не стал тратить на Украину.

Украинский конфликт опустошает как американские, так и российские запасы. Америка может их восполнить, — если будет вкладываться в оборонно-промышленную базу — но должна делать это быстро. На это нужно время, а кто знает, где и когда вдруг понадобятся дополнительные вооружения.

*запрещенная в России террористическая организация