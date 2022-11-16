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ТАСС

СМИ: переговоры Бернса с Нарышкиным касались ядерных рисков, а не Украины

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Бернс (слева) и Нарышкин
Бернс (слева) и Нарышкин.
Источник изображения: cia.gov, Александр Щербак/ТАСС

Как сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома, глава ЦРУ также поднимал вопрос о несправедливо задержанных гражданах США

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Цель встречи главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным заключается в том, чтобы передать сигнал о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждается. Об этом сообщил в понедельник журнал Newsweek со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Он не проводит никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование конфликта на Украине. Он передает сигнал о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Он также поднимает вопрос о несправедливо задержанных гражданах США", - приводит издание слова представителя СНБ.

ТАСС обратился с вопросами о целях и содержании контактов Бернса и Нарышкина к Белому дому, ЦРУ, а также властям Турции, но ответа пока не получил.

Факт проведения российско-американских консультаций в Анкаре ранее подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что переговоры прошли по инициативе американской стороны, но не уточнил предмет беседы.

В свою очередь глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун сообщил, что в понедельник действительно состоялась встреча Нарышкина и Бернса, на которой обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе связанные с возможным применением ядерного оружия. По его словам, которые привел телеканал NTV, содействие в этом оказала Национальная разведывательная организация Турции. Одновременно Алтун отметил, что Анкара продолжит переговоры со всеми сторонами для достижения мира. 

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Нарышкин Сергей
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Ядерный щит
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