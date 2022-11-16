ОАК запатентовала систему, позволяющую истребителям на лету подбирать и выпускать дроны

"Изобретение может найти применение на таких летательных аппаратах, как истребители, транспортные самолеты, стратегические бомбардировщики и др.", - сказано в тексте патента

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовала швартовочную систему для самолетов, с помощью которой можно захватывать и убирать в бортовой отсек беспилотные летательные аппараты (БЛА) на лету, а также выпускать их. Это следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к авиастроению и может быть использовано в конструкции оснащения летательных аппаратов беспилотными летательными аппаратами, а именно к системе и способу захвата и уборки беспилотного летательного аппарата в грузовой отсек самолета, а также к швартовочному узлу данной системы. <...> Изобретение может найти применение на таких летательных аппаратах, как истребители, транспортные самолеты, стратегические бомбардировщики и др.", - говорится в тексте патента.

Особенности системы

Основа системы представляет из себя складной каркас, крепежная часть которого зафиксирована во внутреннем пространстве грузового отсека самолета и соединена поворотной частью с пространственной рамой. Пространственная рама состоит из двух параллельных балок, соединенных дугообразными поперечными элементами. Кроме того, система включает в себя швартовочный конус, а также конус первичного контактирования, закрепленный на конце троса, другой конец которого закреплен на наматывающем устройстве.

При сближении с БЛА самолет выбрасывает складной каркас из грузового отсека, после чего выпускается трос с конусом первичного контактирования на конце. Беспилотник должен подлететь к этому конусу, сцепиться с ним контактным штырем и зафиксироваться в нем замком, после чего трос начнет подтягиваться. Разработчики указывают на необходимость оборудования БЛА системой контроля натяжения троса, которая обеспечила бы его расчетное натяжение и снизила вероятность раскачки в случае превышения этого натяжения.

Когда БЛА подходит под дуги рамы, разложенной под углом в три градуса к горизонтальной плоскости, конус первичного контактирования входит внутрь швартовочного конуса и фиксируется в нем захватами. После этого рама отклоняется на три градуса к горизонтальной плоскости, в результате чего происходит сцепка замков на раме с ответными частями на беспилотнике. Когда швартовка дрона закончена, каркас складывается, убирая его в грузовой отсек самолета и фиксируясь замками убранного положения.

Разработчики отмечают, что систему можно использовать и для отделения беспилотника при полете на любой высоте, однако во время этого процесса БЛА фиксируется в системе механизмом обжатия, а не контактным штырем в конусе первичного контактирования. "После выдачи команды на отделение беспилотного летательного аппарата происходит раскладывание складного каркаса, после чего происходит запуск двигателей беспилотного летательного аппарата, раскрытие его крыльев, запуск всех необходимых систем, и после получения команды о штатном функционировании всех систем подтверждается команда на отделение, происходит раскрытие замков, расположенных на пространственной раме, и беспилотный летательный аппарат отделяется от складного каркаса", - указано в документе.