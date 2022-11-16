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ТАСС

США изучают варианты модификации БПЛА Gray Eagle для их возможной передачи Украине

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MQ-1C Gray Eagle
MQ-1C Gray Eagle.
Источник изображения: aviationweek.com

Американские военные хотят внести в аппараты такие модификации, которые снизят вероятность утечки секретных технологий в случае потери одного из БПЛА, передает CNN

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают внесение изменений в разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle для их возможной передачи Киеву, сообщил в понедельник телеканал CNN.

Суть модификаций, которые хотят внести американские военные, состоит в том, чтобы снизить вероятность утечки секретных технологий в случае потери одного из аппаратов, при этом сохранив эффективность беспилотников. "Можно сделать специфические технические настройки и нейтрализацию [некоторых функций] <...>. Однако подобные вещи занимают много времени и довольно сложны", - приводит телеканал слова одного из сотрудников Конгресса США.

В сентябре газета The Wall Street Journal сообщала, что группа членов Конгресса обратилась к американскому министру обороны Ллойду Остину с просьбой передать Украине современные беспилотники, в том числе MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire и находиться в воздухе более суток. Газета отмечала, что Вашингтон скептически относится к передаче Киеву современных БПЛА в связи с опасениями относительно эскалации напряженности с Россией.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции, нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов, и объявил о выделении масштабной экономической помощи. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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