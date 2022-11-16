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Каспийской флотилии разнородных сил исполнилось 300 лет

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Каспийская флотилия разнородных сил Южного военного округа отмечает 300-летний юбилей со дня своего образования. Об этом сообщило Минобороны РФ во вторник, 15 ноября.

Флотилия базируется в Астрахани и обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря — проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В соответствии с государственной программой военного кораблестроения состав флотилии пополнили малые артиллерийские корабли проекта 21630, ракетный корабль «Дагестан» проекта 11661, малые ракетные корабли проекта 21631 с высокоточными ракетными комплексами «Калибр-НК». Это позволило создать мощную ударную группировку, которая принимает участие во всех крупных учениях, а также в выполнении ряда ответственных боевых задач.

В 2022 учебном году кораблями Каспийской флотилии отработаны десятки курсовых задач, моряками-каспийцами выполнено несколько сотен боевых упражнений. В текущем году интенсивность боевой подготовки корабельных соединений флотилии возросла по сравнению с прошлогодними показателями. Флотилия успешно прошла итоговую проверку. По ее результатам лучшими боевыми единицами названы ракетный корабль «Дагестан» и малый артиллерийский корабль «Махачкала».

Ранее, 31 июля, на Камчатке в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ состоялись торжественные мероприятия, в акватории Авачинской бухты на траверзе Петропавловска-Камчатского в две линии заранее выстроились восемь военных кораблей и судов Тихоокеанского флота. После парада прошел военно-спортивный праздник, корабли и катера выполнили для зрителей боевые упражнения.

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