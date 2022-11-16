Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине

За документ проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Как указал в начале дебатов на спецсессии постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, резолюция предназначена для того, чтобы легализовать изъятие российских активов, замороженных ранее западными странами.

Против документа проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.

Из стран постсоветского пространства воздержались Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Резолюцию поддержали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркмения.

Из числа других государств в поддержку резолюции выступили Венгрия и Турция. Индонезия, Саудовская Аравия и Сербия воздержались.

Из стран БРИКС, помимо упомянутых выше РФ и КНР, Бразилия, Индия и ЮАР воздержались.

Спецсессия ГА ООН по Украине возобновилась 14 ноября. На заседание был вынесен проект резолюции о механизме взимания репараций с России.

"Генеральная Ассамблея признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по компенсации ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями Российской Федерации против Украины. Генеральная Ассамблея рекомендует странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также для государства Украина", - говорится в тексте документа, который имеется в распоряжении ТАСС.

Резолюция также содержит очередной призыв к РФ прекратить боевые действия на Украине и вывести войска. Она была подготовлена западными странами при участии Киева.