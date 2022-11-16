ФРП Дагестана выдаст займы до 20 млн рублей производителям продукции для нужд СВО

Адрес: улица Магадова, 20, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367000 Координаты: 42.98543, 47.49876; N42°59'7", E47°29'55" Построен в 1866 г., представляет собой полосатый красно-белый восьмигранник высотой 27 метров, установленный на высоте 84 метра над уровнем моря. В настоящее время выше маяка в Махачкале лишь телебашня. Наверх ведет крутая винтовая лестница с 117 ступенями. Дальность видимости его света 24 мили, это почти 50 км. Сейчас находится в ведении Гидрографической службы Военно-морского флота Министерства обороны РФ.

Займы будут выдаваться на срок до двух лет под 1%

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Дагестана планирует утвердить программу, в рамках которой дагестанские предприятия, выпускающие продукцию для нужд специальной военной операции, смогут получить заем до 20 млн рублей под 1%. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В качестве мер поддержки для этих предприятий на текущей неделе планируется утверждение программы регионального фонда развития промышленности "Первая необходимость". В рамках программы предполагается предоставление займов предприятиям, изготавливающим продукцию для целей СВО, до 20 млн рублей под 1% сроком до двух лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства займа могут быть направлены на приобретение оборотных активов, обеспечивающих производственную деятельность предприятия.

По словам министра промышленности и торговли региона Низама Халилова, меры поддержки позволят республиканским промышленным предприятиям обеспечивать бесперебойное снабжение востребованной продукцией при решении задач специальной военной операции.