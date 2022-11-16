ФРП Дагестана выдаст займы до 20 млн рублей производителям продукции для нужд СВО

Займы будут выдаваться на срок до двух лет под 1%
МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Дагестана планирует утвердить программу, в рамках которой дагестанские предприятия, выпускающие продукцию для нужд специальной военной операции, смогут получить заем до 20 млн рублей под 1%. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
"В качестве мер поддержки для этих предприятий на текущей неделе планируется утверждение программы регионального фонда развития промышленности "Первая необходимость". В рамках программы предполагается предоставление займов предприятиям, изготавливающим продукцию для целей СВО, до 20 млн рублей под 1% сроком до двух лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства займа могут быть направлены на приобретение оборотных активов, обеспечивающих производственную деятельность предприятия.
По словам министра промышленности и торговли региона Низама Халилова, меры поддержки позволят республиканским промышленным предприятиям обеспечивать бесперебойное снабжение востребованной продукцией при решении задач специальной военной операции.