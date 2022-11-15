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Известия.ru

Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Президент России Владимир Путин ограничил возможность служить в Вооруженных силах (ВС) РФ по контракту тем, кого ловили на употреблении наркотиков. Соответствующий документ опубликован 14 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Контракт не может быть заключен с гражданином <...>, подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств, или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию», — говорится в документе.

Также указано, что контракт не может быть заключен с гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание; в отношении которого ведется дознание, либо предварительное следствие, или уголовное дело.

Контракт о прохождении военной службы не будут заключать и с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы.

«Контракт не может быть заключен с гражданином, лишенным на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинскую должность, в течение этого срока», — также говорится в документе.

Кроме того, Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в ВС РФ лиц с иностранным гражданством. Так, прохождение военной службы «осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

24 сентября Путин подписал пакет поправок о военной службе, согласно которому призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от трех до 10 лет) и за мародерство (до 15 лет). Также предусматривается лишение свободы на срок до 10 лет за «повлекший тяжкие последствия» отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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1 комментарий
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