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ТАСС

Роскосмос заключил контракт на изготовление ракет для запуска кораблей "Прогресс" и "Союз"

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«Прогресс МС-17»
«Прогресс МС-17».
Источник изображения: Роскосмос

Сумма контракта составляет более 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в госкорпорацию) заключили контракт на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2.1а", предназначенных для запуска кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС", сообщается в понедельник на портале госзакупок.

"Головной исполнитель обязуется в соответствии с условиями государственного контракта и в установленный государственным контрактом срок изготовить и поставить заказчику: "Ракета-носитель "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС" и транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС" (далее - продукция), а заказчик обязуется принять и оплатить изготовленную и поставленную продукцию", - говорится в госконтракте.

Согласно техническому заданию, одна ракета должна быть изготовлена и поставлена заказчику до 31 марта 2025 года, вторая - до 30 июня 2025 года.

Сумма контракта составляет более 3,1 млрд рублей.

"Союз-2.1а" - российская одноразовая ракета-носитель, принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (впервые стартовала в 1957 году). Является одной из версий серии "Союз-2" (этап модернизации - 1а), разработанной в середине 1990-х годов на основе самой массовой ракеты семейства - "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах). 

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