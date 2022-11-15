Войти
Интерфакс-АВН

В "Роскосмосе" пока не определились со сроками завершения эксплуатации МКС

154
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: JSC/ NASA

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Окончательный сценарий судьбы Международной космической станции (МКС) пока не определен, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Сейчас обсуждаем продолжение работы МКС после 2024 года. Наши партнеры уже провели техническую оценку своего сегмента и приняли решение, что станцию можно эксплуатировать до 2028-2030 гг. (...) Мы продолжаем оценку состояния российского сегмента станции. По предварительным оценкам, после 2024 года станция еще будет продолжать работать. Когда именно после 2024 года мы закончим - этот вопрос пока еще не определен", - сказал Крикалев в интервью телеканалу "Мир".

По его словам, окончательный сценарий судьбы МКС не определен.

"Это может быть космический музей, продолжение космических экспериментов. Возможно создание некоторого сборочного стапеля, на котором может создаваться несколько модулей и их можно состыковать вместе", - сказал Крикалев.

24 октября вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

По его словам, специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" не выявили технических проблем, препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС после 2024 года.

4 октября Крикалев сообщил, что госкорпорация надеется получить в следующем году разрешение от правительства РФ продолжить участие в проекте МКС после 2024 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МКС
Похожие новости
04.11.2022
В Роскосмосе считают возможным продолжить работу на МКС
27.10.2022
Роскосмосу разрешили подписать госконтракт, подразумевающий полеты на МКС до 2027 года
24.10.2022
Мантуров заявил, что Москва считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года
07.12.2021
Первая в Европе женщина - командир МКС начала подготовку к полету в России
28.09.2016
Полеты и откаты — часть II
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 05:37
  • 77
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 15.11 05:25
  • 37868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 02:45
  • 2
Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
  • 15.11 01:47
  • 1
Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром
  • 15.11 01:46
  • 1
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 15.11 01:44
  • 1
Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России
  • 14.11 20:16
  • 3
Вывод российских войск из Херсона «совпал» с рядом экономических послаблений со стороны Запада
  • 14.11 14:23
  • 4
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
  • 14.11 14:18
  • 0
Варшава продолжает готовиться к 3-й мировой
  • 14.11 12:10
  • 1
Государственная программа вооружений фактически приостановлена
  • 14.11 11:51
  • 1
Мост недоступности
  • 14.11 11:19
  • 2
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
  • 14.11 10:43
  • 1
Медведев заверил, что "все вернется домой", в Россию
  • 14.11 10:40
  • 1
Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
  • 14.11 09:13
  • 5
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра