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РИА Новости

Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос

Рогозин: для ДНР и ЛНР разрабатывают высокоточные планирующие боеприпасы

МОСКВА, 14 ноября/ Радио Sputnik. Высокоточные планирующие боеприпасы разрабатывают для использования бойцами подразделений ДНР и ЛНР, заявил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он находится в зоне проведения российской спецоперации.

Рогозин сказал, что новый тип снарядов разрабатывают на базе имеющихся на вооружении образцов.

"Мы исходим из того, что у нас есть те боеприпасы, которые есть, которые надо доработать, в том числе сделать их планирующими, поставить на них некие компоненты, на эти боеприпасы, которые позволят их высокоточно применять", – сказал он в интервью РИА Новости.

Рогозин отметил, что при этом крайне важно учитывать финансовую сторону вопроса, потому что средства на закупку большой партии сложно найти без привлечения средств из федерального бюджета.

Ранее радио Sputnik сообщило, как долго Дмитрий Рогозин планирует оставаться в зоне проведения спецоперации.

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