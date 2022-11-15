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ТАСС

На корвете "Проворный" установили новую стелс-надстройку вместо выгоревшей

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Проворный
Российский сторожевой корабль (корвет) "Проворный" проекта 20385.
Источник изображения: http://sdelanounas.ru/

Генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщил, что конструкцию изготовили за шесть месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Новая стелс-надстройка вместо выгоревшей в результате пожара установлена на корвете проекта 20385 "Проворный". Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ) Владимир Середохо.

"Сегодня новая надстройка была установлена на корвет "Проворный", - сказал он, отметив, что конструкция была изготовлена всего за шесть месяцев.

Строительство корветов проектов 20380, 20385 и 20386 ведет на северо-западе России завод "Северная верфь", который в понедельник отметил 110 лет со дня основания. Пластиковые стелс-надстройки для них изготавливает СНСЗ. Оба предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию.

Пожар на строящемся в Петербурге корвете "Проворный" возник 17 декабря прошлого года. В результате пожара корпус корабля поврежден не был, демонтажу подлежала только надстройка корабля. 

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
СНСЗ
Проекты
20385
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