Италия может отправить Киеву зенитную ракетную систему SAMP/T

Ранее в итальянском правительстве заявили о подготовке нового пакета вооружений для Украины

Рим планирует отправить на Украину средства ПВО, возможно, включая зенитную ракетную систему SAMP/T. Вместе с тем Италия сообщила о некоторых проблемах, связанных с обучением украинских расчетов и последующим обслуживанием этой системы, а глава Минобороны Италии Крозетто заявил об остановке поставок оружия Киеву с 31 декабря. При этом передача Украине ЗРК NASAMS, IRIS-T SLM, Hawk, Spada/Skyguard Aspide и в перспективе SAMP/T сильно увеличит боевые возможности ВСУ, а зенитные ракетные войска ВСУ тогда окончательно перейдут на стандарты НАТО. «Газета.Ru» разбиралась с деталями возможной поставки.

Планы Италии

Италия до сих пор не оглашала сведения о том, какое конкретно вооружение, военную и специальную технику она передавала ранее Украине. Однако, по некоторым данным, Рим поставлял Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, минометы, противотанковые ракетные комплексы Milan и Panzerfaust, а также крупнокалиберные пулеметы Browning, единые пулеметы типа MG-3 и системы для борьбы с самодельными взрывными устройствами. Сообщается, что правительство ушедшего в отставку Марио Драги также отправило на Украину за 2022 год реактивные системы залпового огня, гаубицы PzH 2000 и различные транспортные средства.

Поскольку Россия в спецоперации использует беспилотные летательные аппараты иранского производства, Киев запросил у стран Запада поставку дополнительных систем противовоздушной обороны. Особенно болезненными для украинской стороны оказались удары крылатыми ракетами различных видов базирования и барражирующими боеприпасами по столице государства - г. Киеву. В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский сообщил итальянской газете Corriere della Sera, что он специально просил Италию прислать на Украину средства противовоздушной обороны национального производства.

Это интервью усилило слухи о том, что зенитные ракетные батареи ЗРК SAMP/T, созданные Италией и Францией, могут быть уже на пути к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на римский аналитический центр IAI.

10 ноября министр обороны Гуидо Крозетто заявил в интервью газете Il Messaggero, что Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины.

"Мы не готовим шестой пакет и не говорим о поставках ракет Украине. Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством", - сообщил политик.

При этом Крозетто напомнил, что Италия пока оказывает военную помощь в рамках резолюции, одобренной большинством в парламенте, и будет это делать до 31 декабря, однако власти могут пересмотреть подход.

После сообщения газеты la Repubblica о возможном принятии Италией нового декрета о военной помощи Украине издание Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщило о заморозке Римом шестого пакета помощи. Затем агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянской правительственной коалиции сообщило, что Италия готова предоставить Украине системы противовоздушной обороны, включая ЗРК SAMP/T, ракеты Aspide и переносные комплексы Stinger.

Зенитный ракетный комплекс SAMP/T

Планируемый для передачи Украине ЗРК SAMP/T (EUROSAM Land system) поступил на вооружение итальянской армии в 2013 году. Он предназначен для зенитного ракетного прикрытия объектов страны и вооруженных сил от ударов всех средств воздушного нападения, включая тактические баллистические ракеты. Комплекс функционирует в любых погодных условиях и в условиях сложной помеховой обстановки.

В состав ЗРК SAMP/T входят: система управления огнем, включая многофункциональный радар с ФАР Арабель; самоходные пусковые установки с восемью транспортно-пусковыми контейнерами на автомобильном шасси Astra/Iveco (для Италии) и Renault-TRM-10000 (для Франции), колесная формула 8х8; зенитные управляемые ракеты АСТЕР-30.

ЗРК SAMP-T отличает высокий темп стрельбы и минимальное время реакции. Восемь ракет с одной ПУ могут быть запущены всего за 10 секунд. Дальность стрельбы комплекса достигает 100 км. Верхняя граница зоны поражения составляет 25 км.

В 2016 году Италия направила в Турцию одну зенитную ракетную батарею SAMP-T в рамках операции НАТО по защите города Кахраманмарас от угрозы ракетных ударов Сирии.

Однако с отправкой ЗРК SAMP/T на Украину связаны, по меньшей мере, две проблемы. Во-первых, это технически сложная система. Для обучения украинских расчетов требуется сравнительно много времени. Во-вторых, в боевом составе средств противовоздушной обороны Италии всего пять зенитных ракетных батарей SAMP/T. То есть, по сути, Италии нечего отправлять Украине без ущерба собственной обороноспособности.

В этой связи вполне возможно, что Италия, скорее всего, поставит свою более старую и более распространенную зенитную ракетную систему Skyguard-Aspide, созданную компанией MBDA и немецкой компанией Rheinmetall. Но и вопрос с поставками SAMP/T с повестки дня пока еще не снят.

Первые поставки вооружения, военной и специальной техники из Италии на Украину были санкционированы правительством тогдашнего премьер-министра Марио Драги, которого в прошлом месяце после выборов сменила крайне правый лидер Джорджия Мелони. Мелони возглавляет коалицию с лидером партии Лиги севера Маттео Сальвини и бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони. Поначалу были опасения, что новая администрация Мелони может отказаться от продолжения поставок оружия на Украину. Но премьер-министр Джорджия Мелони неоднократно заявляла о поддержке Киева и уже не раз подтверждала, что поток оружия на Украину от Италии будет продолжаться непрерывно.

Но не только Италия собирается (или уже поставляет) средства ПВО на Украину. В новом пакете военной помощи Украине от США налицо четыре батареи ЗРК ближнего действия Avenger и ракеты для ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk. Правительство Испании передает Украине еще две зенитные ракетные батареи MIM-23 Hawk в дополнение к четырем, которые уже были ранее направлены в Киев.

ЗРК ближнего действия M1097 Avenger

Ранее поставки системы M1097 Avenger на Украину не осуществлялись. Это зенитный ракетный комплекс ближнего действия, размещенный на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. ЗРК разработан американской компанией Boeing Aerospace Company совместно с General Electric. Предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км.

Комплекс M1097 Avenger оснащен зенитными ракетами Stinger с тепловой головкой самонаведения и отличается высоким уровнем автоматизации, малым временем реакции, высокой огневой мощностью и подвижностью. ЗРК Avenger обеспечивает боевую стрельбу как в дневное, так и в ночное время, в сложных метеоусловиях.

Помимо ЗРК MIM-23 Hawk и ЗРК ближнего действия Avenger, в ближайшее время Киев получит от Испании одну батарею зенитного ракетного комплекса Aspide и несколько боекомплектов зенитных управляемых ракет.

Ракеты Aspide

ЗРК Spada/Skyguard Aspide или Toledo представляет собой зенитный ракетный комплекс малой дальности. Все средства Aspide выполнены на буксируемых шасси. Система управления Oerlikon Skyguard представляет собой фургон с двумя радиолокационными станциями, прочими радиотехническими средствами и операторской кабиной.

Пусковая установка для ЗРК Aspide построена на колесной платформе с домкратами. На опорно-поворотном устройстве размещена качающаяся часть с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами для ракет.

Ракета Aspide (создана на базе AIM-7 Sparrow - американской управляемой ракеты «воздух-воздух» средней дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения) оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 35 кг. Скорость полета изделия составляет М - 4, дальность стрельбы достигает - 25 км. Длина изделия - 3,63 м, масса - 228 кг.

В ряде источников подчеркивается, что поставляемые в настоящее время на Украину средства противовоздушной обороны далеко не новы и были разработаны несколько десятков лет назад. Однако те средства воздушного нападения, которые используются в ходе специальной военной операции, вполне по силам всем системам, которые прибывают на усиление ПВО ВСУ.

Безусловно, передача Украине ЗРК NASAMS, IRIS-T SLM, Hawk, Spada/Skyguard Aspide и в перспективе SAMP/T существенно увеличит боевые возможности зенитных ракетных войск ВСУ. Можно сказать и так - Силы воздушной обороны Украины в этой сфере окончательно перейдут на стандарты НАТО.

Но пока поставки зенитного ракетного вооружения со стороны США и других стран Североатлантического альянса явно недостаточны, чтобы обеспечить надежную противовоздушную оборону большинства административно-политических центров Украины, пунктов высших звеньев государственного и военного управления страны, важнейших группировок войск ВСУ. По самым оптимистичным оценкам, процесс перехода Сил воздушной обороны на технику ПВО НАТО при существующих темпах поставки займет несколько лет.

Михаил Ходаренок