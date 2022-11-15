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ТАСС

С помощью детектора на спутнике "Ломоносов" зарегистрировали 13 новых метеоров

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Спутник "Ломоносов"
Космический аппарат "Ломоносов".
Источник изображения: vniiem.ru

В Роскосмосе сообщили, что благодаря работе российского детектора ученые смогли исследовать также "тонкую структуру" ультрафиолетового свечения метеоров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Тринадцать новых метеоров зарегистрировано учеными МГУ при помощи орбитального детектора TUS, находящегося на борту спутника "Ломоносов". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Научная работа исследователей НИИЯФ МГУ с результатами регистрации 13 метеоров была опубликована совместно с мексиканскими коллегами из университета Пуэбло", - говорится в распространенном сообщении. Спутник "Ломоносов" работал на орбите в 2016-2017 годах, ранее ученые не раскрывали данные о результатах исследования.

В Роскосмосе подчеркнули, что благодаря работе российского детектора ученые смогли исследовать также "тонкую структуру" ультрафиолетового свечения метеоров. "Это стало важным этапом в реализации текущих и будущих масштабных орбитальных проектов на базе высокочувствительных УФ-телескопов", - отмечается в материале.

Научный сотрудник лаборатории космических лучей предельно-высоких энергий отдела космических наук НИИЯФ МГУ Сергей Шаракин рассказал, что высокая чувствительность орбитального телескопа наряду с использованием фотоэлектронных умножителей фактически "превращает" его в многофункциональную гео- и астрофизическую обсерваторию. "Такой прибор позволяет исследовать не только мгновенные события типа треков широких атмосферных ливней, <...> но и "миллисекундные" треки метеоров, космического мусора" - сказал специалист. 

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