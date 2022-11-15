Столтенберг: Исход конфликта с Россией необходимо решать на поле боя

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В НАТО не считают, что Украине необходимо садиться за стол переговоров с Россией, в альянсе выступают за продолжение боевых действий и достижение победы на поле боя. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг выступил на совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Нидерландов, где ответил на ряд вопросов журналистов, касающихся Украины и возможных мирных переговоров с Россией. По словам генсека, время для мирных переговоров еще не пришло, у Украины не та позиция, чтобы диктовать свои условия, поэтому задача альянса - помочь ВСУ победить на поле боя.

В то же время не стоит недооценивать российскую армию, которая сохранила "значительные возможности" и "большое количество личного состава", подчеркнул он. Даже отход ВС России от Херсона никак не облегчил положение украинской армии, которую ждут "тяжелые месяцы". Поэтому задача НАТО поддержать ВСУ в зимние месяцы и сделать так, чтобы Киев одержал как можно больше побед.

Как отметил генсек НАТО, альянс не желает, чтобы Россия диктовала свои условия за столом переговоров, поэтому исход конфликта будет решаться на поле боя.

Единственный способ достичь решения российско-украинского конфликта – на поле боя. Многие конфликты решаются за столом переговоров, но это не тот случай, и Украина должна победить, поэтому мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется

- заявил Столтенберг.

Ранее в НАТО призвали страны-члены альянса увеличить военную помощь Украине, чтобы не допустить победы российской армии.