Войти
Военное обозрение

Столтенберг: Исход конфликта с Россией необходимо решать на поле боя

203
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В НАТО не считают, что Украине необходимо садиться за стол переговоров с Россией, в альянсе выступают за продолжение боевых действий и достижение победы на поле боя. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг выступил на совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Нидерландов, где ответил на ряд вопросов журналистов, касающихся Украины и возможных мирных переговоров с Россией. По словам генсека, время для мирных переговоров еще не пришло, у Украины не та позиция, чтобы диктовать свои условия, поэтому задача альянса - помочь ВСУ победить на поле боя.

В то же время не стоит недооценивать российскую армию, которая сохранила "значительные возможности" и "большое количество личного состава", подчеркнул он. Даже отход ВС России от Херсона никак не облегчил положение украинской армии, которую ждут "тяжелые месяцы". Поэтому задача НАТО поддержать ВСУ в зимние месяцы и сделать так, чтобы Киев одержал как можно больше побед.

Как отметил генсек НАТО, альянс не желает, чтобы Россия диктовала свои условия за столом переговоров, поэтому исход конфликта будет решаться на поле боя.

Единственный способ достичь решения российско-украинского конфликта – на поле боя. Многие конфликты решаются за столом переговоров, но это не тот случай, и Украина должна победить, поэтому мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется

- заявил Столтенберг.

Ранее в НАТО призвали страны-члены альянса увеличить военную помощь Украине, чтобы не допустить победы российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
15.06.2021
Российские военные следят за эсминцем Британии и фрегатом Нидерландов в Черном море
11.06.2021
Санкционный двигатель оборонки
04.06.2021
НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием
03.06.2021
В Минобороны РФ заявили об опасных последствиях учений НАТО
25.12.2020
Эксперты рекомендуют НАТО ужесточить политику
14.09.2020
Беспрецедентная операция. В ВКС РФ заявили о "рекордной" активности НАТО
25.06.2020
По гитлеровским лекалам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 05:37
  • 77
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 15.11 05:25
  • 37868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 02:45
  • 2
Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
  • 15.11 01:47
  • 1
Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром
  • 15.11 01:46
  • 1
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 15.11 01:44
  • 1
Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России
  • 14.11 20:16
  • 3
Вывод российских войск из Херсона «совпал» с рядом экономических послаблений со стороны Запада
  • 14.11 14:23
  • 4
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
  • 14.11 14:18
  • 0
Варшава продолжает готовиться к 3-й мировой
  • 14.11 12:10
  • 1
Государственная программа вооружений фактически приостановлена
  • 14.11 11:51
  • 1
Мост недоступности
  • 14.11 11:19
  • 2
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
  • 14.11 10:43
  • 1
Медведев заверил, что "все вернется домой", в Россию
  • 14.11 10:40
  • 1
Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
  • 14.11 09:13
  • 5
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра