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Генсек НАТО: нельзя недооценивать военные возможности России

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П/к генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга
П/к генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Нельзя "недооценивать военные возможности" России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что это опасно. Украину, по мнению Столтенберга в ближайшие месяцы ждет тяжелое время.

"Уход России из Херсона продемонстрировал невероятную храбрость ВС Украины, это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны", — высказался генсек на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов. Он также напомнил, что нельзя недооценивать Россию — у нее большие возможности и армия.

Ранее в МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. По мнению Москвы, это приведет к плохим последствиям.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
NATO
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