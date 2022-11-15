Генсек НАТО: нельзя недооценивать военные возможности России

Нельзя "недооценивать военные возможности" России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что это опасно. Украину, по мнению Столтенберга в ближайшие месяцы ждет тяжелое время.

"Уход России из Херсона продемонстрировал невероятную храбрость ВС Украины, это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны", — высказался генсек на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов. Он также напомнил, что нельзя недооценивать Россию — у нее большие возможности и армия.

Ранее в МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. По мнению Москвы, это приведет к плохим последствиям.