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Правительство расширило программу субсидирования проектов по производству авиадвигателей

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Субсидирование
Субсидирование.
Источник изображения: metalinfo.ru

Правительство продолжает работу по развитию отечественной авиационной промышленности. Государственная поддержка проектов по производству и выпуску авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолётов будет расширена. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Теперь в программу субсидирования включены проекты по расширению производства двигателей ПД-14 (для самолётов МС-21), ПС-90А (для среднемагистральных Ту-214), ПД-8 (для самолётов «Сухой Суперджет»), ТВ7-117СТ-01 (для Ил-114-300).

На эти цели Объединённая двигателестроительная корпорация сможет использовать свыше 44 млрд рублей федеральных средств. С помощью господдержки производители приобретут необходимое оборудование, проведут его монтаж и установку, а также пусконаладочные работы, изготовят оснастку для расширения серийного производства этих двигателей.

Решение позволит обеспечить выполнение комплексной программы развития авиатранспортной отрасли в части производства и выпуска отечественных авиационных двигателей. В частности, в течение двух лет планируется обеспечить выпуск около полусотни двигателей ПД-8, а также двадцати ПС-90А и четырнадцати ПД-14. Одновременно должны быть выполнены научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Завершить разработку и создание прототипа этой уникальной силовой установки планируется до конца 2024 года.

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 14 ноября. По словам Михаила Мишустина, в условиях внешних санкций и ограничений требуется максимально сократить зависимость воздушного транспорта от иностранных материалов, комплектующих и оборудования. «Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счёт современных российских образцов», – отметил глава Правительства.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 24 декабря 2021 года №2454.

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