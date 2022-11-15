Российские учёные создали способную осязать «кожу» для роботов.

С её помощью они смогут почувствовать окружающие предметы. Такое покрытие пригодится и для искусственных органов

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали покрытие, которое позволит роботам тактильно ощущать окружающие предметы. Оно представляет собой гибкий тонкий слой полимерного материала со встроенной сетью оптоволоконных датчиков. Датчики преобразуют поступающую информацию в оптические сигналы, которые может обработать искусcтвенный интеллект. На поверхности материала расположен слой специальных ворсинок («вибрисс»), которые позволяют ощущать окружающие предметы. Учёные считают, что разработка сможет повысить чувствительность измерительных приборов с сенсорными покрытиями и в перспективе будет использоваться в качестве «кожи» для человекоподобных роботов, бионических протезов и искусственных органов.

В основе разработки российских учёных лежит «механолюминесцентный эффект» — принцип светоотдачи при механическом воздействии на элементы системы. В случае контакта с каким-либо предметом ворсинки деформируются и механически воздействуют на датчик. Активированные в результате этого участки сенсора посылают световые сигналы по оптоволоконной сети. Технология позволит сделать тактильные ощущения реальными. Кроме того, такой подход позволяет передавать информацию на большие расстояния для расшифровки, отмечают учёные. По их мнению, используя такую «кожу», робот сможет более точно определить свойства предмета, а значит — рассчитать необходимое и достаточное усилие для его удержания и для последующих действий.