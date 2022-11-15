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Ярославский радиозавод станет индустриальной площадкой подготовки рабочих кадров для радиоэлектронной промышленности

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Ярославский радиозавод
Ярославский радиозавод.
Источник изображения: russianspacesystems.ru

Ярославский радиозавод (ЯРЗ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») станет одной из базовых региональных индустриальных площадок подготовки и повышения квалификации рабочих кадров для радиоэлектронной промышленности. Это предусматривает соглашение, подписанное генеральным директором ЯРЗ Сергеем Якушевым и директором Центра опережающей профессиональной подготовки Ярославской области Натальей Костериной.

Сотрудничество высокотехнологичного производства и среднего специального образования региона – один из элементов реализации национального проекта «Образование» и Концепции развития кадрового потенциала радиоэлектронной промышленности России до 2030 года.

Центр опережающей профессиональной подготовки Ярославской области, выступающий агрегатором региональных образовательных программ и процессов, совместно с индустриальными партнерами, в число которых входит Ярославский радиозавод, уже приступил к разработке программ обучения и повышения квалификации рабочих кадров для профильных предприятий области.

Директор Центра опережающей профессиональной подготовки Ярославской области Наталья КОСТЕРИНА: 

Мы заключили соглашения подобной тематики уже со многими предприятиями и организациями региона. Но взаимодействие с таким крупным партнером, как Ярославский радиозавод, мы выстраиваем впервые. Для нас это новые задачи, новые требования, новый масштаб работ по созданию современных программ и целых систем обучения и повышения квалификации кадров.

Базовым образовательным учреждением станет Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций. Технические возможности для обучения на начальном этапе будут обеспечены за счет недавно открытых в техникуме новых профильных мастерских и Ресурсного центра, работающего на площадке Ярославского радиозавода.

Директор Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций Дмитрий АЛАЛЫКИН:

Новая программа обучения будет востребована не только радиозаводом, но и другими предприятиями региона. А, значит, можно будет рассчитывать на организацию новых учебных мастерских с современным оборудованием. Опыт государственно-частного партнерства по оснащению мастерских для обучения монтажников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры в этом году оказался успешным. Сейчас ЯРЗ как индустриальный партнер помогает нам оборудовать новые рабочие места для студентов необходимой специфической системой вентиляции.

С Ярославским радиозаводом уже согласованы предварительные планы подготовки и переподготовки кадров до 2028 года по девяти наиболее востребованным специальностям, среди которых не только монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, но и такие редкие, как вязальщик жгутов и кабелей.

В ноябре на базе Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций начнется теоретическое и базовое практическое обучение группы из 10 человек по профессии «оператор станков с ЧПУ». Опыт работы на станках студенты будут приобретать в цехах ЯРЗ под руководством заводского наставника.

Генеральный директор АО «Ярославский радиозавод» Сергей ЯКУШЕВ:

Наше сотрудничество исходит из потребностей в квалифицированных рабочих кадрах, которые определяются новыми задачами производства в связи с интеграцией завода в приборостроительный холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос». В частности, планируется разработка и реализация программ обучения по принципиально новой для нашей области специальности — «Слесарь-сборщик приборов ракетно-космического назначения».

В перспективе именно с этой программой Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций планирует войти в федеральную программу «Профессионалитет», в которой Ярославский радиозавод заявлен как индустриальный партнер.

Предполагается, что программы обучения, разработанные и апробированные в рамках соглашения между Ярославским радиозаводом и областным Центром опережающей профессиональной подготовки, станут основой для работы с другими высокотехнологичными предприятиями региона.

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