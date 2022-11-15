Ярославский радиозавод станет индустриальной площадкой подготовки рабочих кадров для радиоэлектронной промышленности

Ярославский радиозавод (ЯРЗ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») станет одной из базовых региональных индустриальных площадок подготовки и повышения квалификации рабочих кадров для радиоэлектронной промышленности. Это предусматривает соглашение, подписанное генеральным директором ЯРЗ Сергеем Якушевым и директором Центра опережающей профессиональной подготовки Ярославской области Натальей Костериной.
Сотрудничество высокотехнологичного производства и среднего специального образования региона – один из элементов реализации национального проекта «Образование» и Концепции развития кадрового потенциала радиоэлектронной промышленности России до 2030 года.
Центр опережающей профессиональной подготовки Ярославской области, выступающий агрегатором региональных образовательных программ и процессов, совместно с индустриальными партнерами, в число которых входит Ярославский радиозавод, уже приступил к разработке программ обучения и повышения квалификации рабочих кадров для профильных предприятий области.
Директор Центра опережающей профессиональной подготовки Ярославской области Наталья КОСТЕРИНА:
Базовым образовательным учреждением станет Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций. Технические возможности для обучения на начальном этапе будут обеспечены за счет недавно открытых в техникуме новых профильных мастерских и Ресурсного центра, работающего на площадке Ярославского радиозавода.
Директор Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций Дмитрий АЛАЛЫКИН:
С Ярославским радиозаводом уже согласованы предварительные планы подготовки и переподготовки кадров до 2028 года по девяти наиболее востребованным специальностям, среди которых не только монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, но и такие редкие, как вязальщик жгутов и кабелей.
В ноябре на базе Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций начнется теоретическое и базовое практическое обучение группы из 10 человек по профессии «оператор станков с ЧПУ». Опыт работы на станках студенты будут приобретать в цехах ЯРЗ под руководством заводского наставника.
Генеральный директор АО «Ярославский радиозавод» Сергей ЯКУШЕВ:
В перспективе именно с этой программой Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций планирует войти в федеральную программу «Профессионалитет», в которой Ярославский радиозавод заявлен как индустриальный партнер.
Предполагается, что программы обучения, разработанные и апробированные в рамках соглашения между Ярославским радиозаводом и областным Центром опережающей профессиональной подготовки, станут основой для работы с другими высокотехнологичными предприятиями региона.