Париж обновляет военную доктрину: что известно уже сейчас

Дмитрий Горохов — о планах Макрона по корректировке собственной военной стратегии

На борту десантного корабля Dixmude президент Франции Эмманюэль Макрон объявил вооруженным силам республики список новых задач. И хоть будущая военная программа рассчитана на 2024–2030 годы, но французский лидер решил представить ее уже сейчас, в своем ноябрьском выступлении на морской базе в Тулоне. Также он не стал дожидаться ее январского рассмотрения в парламенте страны. Что заставило президента спешить?

Как констатируют французские аналитики, на фоне украинского конфликта Париж вносит коррективы в военную стратегию, утвержденную в 2017 году — в самом начале первой президентской пятилетки Макрона. Авторы новой программы сохраняют как одну из целей борьбу с терроризмом, но, видимо, не считают ее уже "приоритетом номер один". Теперь армии вменяется в обязанность готовиться к "конфликту высокой интенсивности" — именно этот постулат положен в основу новой доктрины.

По мнению ее авторов, из эпохи, когда ставка делалась на поиски "взаимозависимости" во избежание конфликтов, страна вступает в период обострения геополитического соперничества. Отныне главным провозглашено стремление к гарантированию суверенитета и предотвращению будущих войн. "Сегодня еще больше, чем вчера, жизненные интересы Франции имеют европейское измерение", — заявил Макрон. Франция, как единственная страна Евросоюза, обладающая ядерным оружием, обязуется вносить свой вклад в обеспечение безопасности его пространства. Макрон призвал способствовать сохранению за Францией статуса "державы равновесия" на мировой сцене, указав в качестве ключевых инструментов в обеспечении этой цели разведывательную деятельность и ядерное сдерживание.

Роль ядерного сдерживания

Военная реформа, проведенная президентом Жаком Шираком на пороге 2000-х годов, отменила воинскую обязанность для французов, родившихся после февраля 1979 года. Вооруженные силы Пятой республики превратились в профессиональную армию, насчитывающую сегодня порядка 270 тыс. человек. В Европе она считается второй после российской и входит в пятерку главных мировых армий. Ядерный арсенал Франции составляют около 300 стратегических боезарядов на четырех подводных лодках, а также порядка 60 тактических зарядов авиабазирования.

При этом, назвав ядерное сдерживание основой доверия к французской безопасности, Макрон высказался против банализации дискуссий на эту тему. "Необходимо сохранять трезвость в нашей доктрине, чтобы она вызывала доверие, — заметил он. — Не будем забывать, что у Франции есть средства ядерного сдерживания, но воздержимся от драматизации отдельных заявлений".

В одночасовом выступлении президента были поставлены задачи также и французской дипломатии. "Некоторые из сегодняшних вызовов сохранятся еще долго, — прогнозирует Макрон. — Когда мир вернется на Украину, в Европе предстоит строить новую архитектуру безопасности вместе с новыми рамками стабильности и контроля над вооружениями".

Сокращения в Африке

При этом Париж подтвердил, что пересматривает формат присутствия в Африке, где французский военный контингент в минувшем десятилетии достиг 5,5 тыс. военнослужащих. В 2020 году Франция расходовала на его содержание около €1 млрд. В Тулоне президент объявил о завершении в саванном регионе Африки операции "Бархан" по борьбе с группировками исламистских террористов, которая в 2014 году пришла там на смену французской же операции "Сервал".

Объявление едва ли можно считать новостью: французские солдаты покинули территорию Мали еще три месяца назад. Началась же реструктуризация французского присутствия в зоне африканского Сахеля в феврале этого года. Дальнейшие планы в Западной Африке Париж собирается представить в течение ближайших шести месяцев после консультаций с партнерами на континенте.

Передислокация французского контингента в зоне Сахеля совпала с началом СВО на Украине. Несмотря на отсутствие связи между двумя событиями (решение о ее завершении было принято еще до 24 февраля 2022 года), международный контекст, несомненно, влияет на решения, которые Париж принимает в Африке. Для адаптации роли Франции на континенте к новым условиям одного формулирования новой стратегии отнюдь не достаточно, признают военные эксперты.

Влияние как стратегическая функция

В целом же план "Бархан" был самой крупной зарубежной операцией Франции в Западной Африке. Эксперты связывают ее сворачивание с развитием общемировых событий начиная с 2013 года и неоднозначным итогом обеих операций — "Сервала" и самого "Бархана". Делается ссылка и на внутриполитические изменения в Бамако и Уагадугу, и на "кампанию против Франции", оркестрованную, по утверждению Парижа, "внешними силами".

Очевидно, необходима многовекторная политика, в том числе усилия в битве за общественное мнение.

В окружении Макрона обращают внимание на то, что президент упомянул в речи о влиянии новой стратегической функции. Он заявил, что власти "не будут пассивными наблюдателями" в случае ведения враждебных Франции кампаний. "Убеждать — это часть требований к стратегии", — уточнил он, пообещав подкрепить эту функцию "существенными средствами".

Согласно источникам в Елисейском дворце, намеченная "адаптация" французских баз на западе Африки не будет иметь немедленных последствий. Франция, признают мои собеседники, стремится уменьшить "собственное экспонирование" в этой зоне. Из Мали французские солдаты уже выведены, а в Нигере, Чаде и Буркина-Фасо оставлены 3 тыс. военнослужащих. Но дальнейшая передислокация войск предполагает согласие с африканскими партнерами и общественным мнением. В окружении Макрона обращают внимание на его слова о необходимости развивать новую стратегическую функцию влияния с тем, чтобы лучше противостоять антифранцузским кампаниям.

Совершенствование ПВО и киберзащиты

Обновленная военная доктрина в той версии, в которой ее обнародовал президент, не содержала конкретных рекомендаций в отношении заказов военной техники и инвестиций, отметил аналитик еженедельника Le Point. Эти элементы пока остались за кадром. На совещании в Министерстве вооруженных сил в канун поездки Макрона в Тулон представители оборонных отраслей, однако, напомнили о препятствиях, не позволяющих вопреки воле политического руководства "производить больше, быстрее и при контролируемых ценах". Французская военная индустрия испытывает нехватку сырья и рабочей силы, и даже увеличение бюджета не гарантирует само по себе наращивания темпов производства.

По оценкам экспертов, на протяжении длительного периода французский военно-промышленный комплекс делал акцент не на масштабах производства, а на внедрении передовых технологий. Промышленность во многих секторах поэтому была ориентирована прежде всего на научно-исследовательские и конструкторские работы. По утверждению делового издания Les Echos, в последние годы, в частности, не было построено ни одного танка Leclerc, который является основным в сухопутных силах Франции. Так, в феврале французская армия заказала у промышленности 33 артиллерийских орудия нового поколения, поставка которых, как ожидается, продлится до 2030 года. "К наращиванию мощностей нельзя прийти мгновенно", — замечает издание. На оборонных предприятиях рассчитывают, что планы увеличения числа резервистов будут учитывать также и потребности промышленности в новом персонале.

Тем временем Макрон призвал к совершенствованию системы противовоздушной обороны на европейском уровне. По его словам, эта стратегическая задача затрагивает весь спектр обороны и поэтому "не может решаться путем продвижения интересов национальной индустрии какой-либо европейской или третьей страны в ущерб европейскому суверенитету". Макрон также поставил задачу в течение ближайших пяти лет поднять кибероборону "на мировой уровень".

Спор вокруг €400 млрд

Перемены, как ожидается, затронут дислокацию французских вооруженных сил за рубежом. Меняется формат военных баз и сокращается численность французских сил в Африке. В предстоящие годы центр тяжести переместится на восточный фланг Европы, где Париж отводит себе роль "партнера первого плана".

"У разработчиков обновленной стратегии много больших планов, — дипломатично заметил сенатор-республиканец, заместитель главы оборонной комиссии Верхней палаты Седрик Перрен. — Но окажется ли у нас достаточно средств, чтобы претворить их в жизнь?"

Военный бюджет на 2023 год увеличен на €3 млрд и составит €44 млрд. Сейчас Министерство экономики и финансов ведет арьергардные бои с Министерством вооруженных сил и Главным штабом ВС по поводу ассигнований на военную программу 2024–2030 годов. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, по его словам, готов выделить из казны военным максимально €377 млрд. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню оценивает потребности в €410 млрд, тогда как военные специалисты — в €430 млрд. Кто победит в этом споре?

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