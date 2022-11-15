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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Стратегическая сессия «Робототехника и искусственный интеллект специального применения» на «Интерполитех-2022»

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Интерполитех-2022
Стратегическая сессия «Робототехника и искусственный интеллект специального применения» на «Интерполитех-2022».
Источник изображения: interpolitex.ru

19 октября в рамках выставки "Интерполитех-2022" прошла стратегическая сессия "Робототехника и искусственный интеллект специального применения".

На мероприятии компании-разработчики робототехнических средств, беспилотных авиационных систем (БАС) и смежных технологий, а также технологий применения искусственного интеллекта обсудили с силовыми ведомствами свое видение решения регуляторных проблем отрасли.

Участников стратегической сессии поприветствовал Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, отметив в своем вступительном назревшую важность дальнейшего развития законодательства и нормативно-правовых актов по организации технологического суверенитета беспилотной авиации.


Стратегическая сессия «Робототехника и искусственный интеллект специального применения» на «Интерполитех-2022».
Источник: interpolitex.ru

"Рост рынка беспилотных авиационных систем к 2025 году составит 200%. Путь импортозамещения и наращивания технологической независимости РФ, на который мы встали благодаря санкциям, сложен, не быстр, и требует от нас тесной конструктивной работы, поиска наиболее рациональных и эффективных направлений поддержки подотрасли разработки и производства БАС.

Вызовы сегодняшних дней заставляют ускоренно наращивать компетенции. Убежден, что благодаря слаженной работе, к 2030 году мы можем выйти не только на полную технологическую независимость в этом вопросе, но и существенно нарастить объемы экспорта", — отметил Василий Шпак.

Также замминистра добавил, что спектр системных мер поддержки, которые предлагает государство, преимущественно по постановлениям №109 и №1252, уже позволил начать разработку критически важных систем и компонентов, применяемых в том числе в БАС.

О важности суверенной безопасности промышленных объектов рассказал в своем докладе на стратегической сессии Председатель правления Группы ФТК Иван Поминов:

«Мы должны понимать — промышленный и технологический суверенитет страны обеспечивается, прежде всего, суверенитетом её безопасности. В условиях проведения специальной военной операции на Украине и, как следствие, активизации деятельности диверсионно-разведывательных групп, обеспечение суверенной безопасности и защита объектов от актов незаконного вмешательства становится одной из приоритетных задач».
«Специалисты Группы ФТК заранее предприняли меры по изучению и проектированию инженерно-технических средств обеспечения безопасности промышленных и инфраструктурных объектов с использованием систем обнаружения, траекторного сопровождения и нейтрализации малоразмерных низколетящих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),» — добавил он.

Участники дискуссии также согласились, что пока нерешенным остается вопрос идентификации, связанный с тем, что сегодня беспилотные летательные аппараты используются и в гражданских целях. Например, для мониторинга, картографии, видеосъемки, доставки грузов, оказания помощи при стихийных бедствиях и обеспечения общественной безопасности.


Стратегическая сессия «Робототехника и искусственный интеллект специального применения» на «Интерполитех-2022».
Источник: interpolitex.ru

В связи с этим необходимо комплексно рассмотреть безопасность применения БПЛА с точки зрения обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры. Для этого необходимо определить одно из основных требований — это возможность его идентификации по типу самолетного ответчика «свой — чужой», обеспечивая при этом защиту передаваемой информации от подмены или передачи заведомо ложных данных.

«В Российской Федерации уже разработана обширная качественная нормативная база в части обеспечения безопасности промышленных и инфраструктурных объектов от угроз с земли. Пришло время следующего этапа и для этого требуется корректировка законодательства и нормативно-правовых актов по организации системы защиты от угроз с воздуха,» — подчеркнул Поминов.

Эту комплексную задачу возможно решить лишь работая слаженно всем участникам процесса: органам законодательной и исполнительной власти, научным организациям, производителям систем суверенной безопасности и профильным ассоциациям, таким как Ассоциация “АЭРОНЕКСТ”».

«Во многом, благодаря санкциям, мы локализованы в сфере гражданской индустрии БАС РФ более чем на 40%. Ее уровень развития, а значит нашей обороноспособности, напрямую зависит от согласованности регулятора и участников отрасли,» — резюмировал генеральный директор “АЭРОНЕКСТ” Глеб Бабинцев.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Робот
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