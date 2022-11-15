19 октября в рамках выставки "Интерполитех-2022" прошла стратегическая сессия "Робототехника и искусственный интеллект специального применения".
На мероприятии компании-разработчики робототехнических средств, беспилотных авиационных систем (БАС) и смежных технологий, а также технологий применения искусственного интеллекта обсудили с силовыми ведомствами свое видение решения регуляторных проблем отрасли.
Участников стратегической сессии поприветствовал Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, отметив в своем вступительном назревшую важность дальнейшего развития законодательства и нормативно-правовых актов по организации технологического суверенитета беспилотной авиации.
|Стратегическая сессия «Робототехника и искусственный интеллект специального применения» на «Интерполитех-2022».
|Источник: interpolitex.ru
Вызовы сегодняшних дней заставляют ускоренно наращивать компетенции. Убежден, что благодаря слаженной работе, к 2030 году мы можем выйти не только на полную технологическую независимость в этом вопросе, но и существенно нарастить объемы экспорта", — отметил Василий Шпак.
Также замминистра добавил, что спектр системных мер поддержки, которые предлагает государство, преимущественно по постановлениям №109 и №1252, уже позволил начать разработку критически важных систем и компонентов, применяемых в том числе в БАС.
О важности суверенной безопасности промышленных объектов рассказал в своем докладе на стратегической сессии Председатель правления Группы ФТК Иван Поминов:
Участники дискуссии также согласились, что пока нерешенным остается вопрос идентификации, связанный с тем, что сегодня беспилотные летательные аппараты используются и в гражданских целях. Например, для мониторинга, картографии, видеосъемки, доставки грузов, оказания помощи при стихийных бедствиях и обеспечения общественной безопасности.
|Стратегическая сессия «Робототехника и искусственный интеллект специального применения» на «Интерполитех-2022».
|Источник: interpolitex.ru
В связи с этим необходимо комплексно рассмотреть безопасность применения БПЛА с точки зрения обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры. Для этого необходимо определить одно из основных требований — это возможность его идентификации по типу самолетного ответчика «свой — чужой», обеспечивая при этом защиту передаваемой информации от подмены или передачи заведомо ложных данных.
Эту комплексную задачу возможно решить лишь работая слаженно всем участникам процесса: органам законодательной и исполнительной власти, научным организациям, производителям систем суверенной безопасности и профильным ассоциациям, таким как Ассоциация “АЭРОНЕКСТ”».
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