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ТАСС

Си Цзиньпин на встрече с Байденом назвал условия для урегулирования на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

По словам председателя КНР, в ходе разрешения кризиса "необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами"

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в понедельник, что для урегулирования украинского кризиса международному сообществу необходимо выполнить несколько условий.

По его словам, в ходе разрешения кризиса на Украине "необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами". Председатель КНР также отметил, что международному сообществу необходимо помнить о том, что решение таких кризисов, как украинский конфликт, требует комплексных решений. При этом он призвал помнить "о том, что в войнах и конфликтах не бывает победителей". 

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Страны
Китай
США
Украина
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