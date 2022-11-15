Си Цзиньпин на встрече с Байденом назвал условия для урегулирования на Украине

По словам председателя КНР, в ходе разрешения кризиса "необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами"

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в понедельник, что для урегулирования украинского кризиса международному сообществу необходимо выполнить несколько условий.

По его словам, в ходе разрешения кризиса на Украине "необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами". Председатель КНР также отметил, что международному сообществу необходимо помнить о том, что решение таких кризисов, как украинский конфликт, требует комплексных решений. При этом он призвал помнить "о том, что в войнах и конфликтах не бывает победителей".