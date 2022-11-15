Войти
ТАСС

В Роскосмосе заявили, что проект Российской орбитальной станции еще не одобрен

160
0
0
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, также определяется стоимость проекта, порядок его развертывания

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государство пока не одобрило проект национальной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Мы рассматриваем строительство новой Российской орбитальной станции. Когда она будет и в каком виде - определяется на этапе проектирования. Сейчас идет эскизное проектирование. Сам проект еще не одобрен государством - идет процесс формирования облика, чтобы потом какие-то технические основания можно было обсуждать", - сообщил Крикалев в интервью телеканалу "Мир".

По его словам, также определяется стоимость проекта, порядок развертывания.

Кроме того, Крикалев сообщил, что задел, созданный на станциях "Салют" и "Мир" и впоследствии перешедший на МКС, будет передан при разработке новой космической станции. "Те решения, которые показали себя удачными и подтвердили свою жизнеспособность, сохранятся", - отметил специалист.

Директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам рассказал, что в чем-то новая станция будет повторять предыдущие станции. "Например, что было заложено при создании станции "Мир", когда мы переходили от одномодульного "Салюта" к многомодульным станциям. Эта станция создается таким образом, что модули могут добавляться к станции, конфигурация станции может меняться", - уточнил Крикалев.

Он подчеркнул, что эта идея была реализована в конце 1980-х, но до замены модулей не дошло. "В будущей станции, наверное, такой же вариант будет предусмотрен, когда модули можно пристыковывать и отстыковывать. На самом деле, мы примерно то же самое сейчас делаем и на МКС. На российском сегменте есть дополнительные стыковочные узлы, которые позволяют пристыковывать модули", - сообщил Крикалев.

По его словам, к ним пристыковывались малые исследовательские модули и корабли "Прогресс". Также к одному из таких узлов в прошлом году был пристыкован многоцелевой лабораторный модуль "Наука". "Потому развитие станции за счет модульности началось при строительстве станции "Мир", - добавил специалист. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
08.11.2021
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
08.11.2021
"Роскосмос" и NASA определились, кто из российских космонавтов войдёт в экипаж Crew Dragon
27.11.2020
«Роскосмос» обсудит с NASA судьбу МКС
21.10.2019
Роскосмос не планирует выделять еще одно место на "Союзе" для NASA
12.04.2019
Эмираты хотят купить в России "Союз" для своих космонавтов
08.10.2008
Дж.Буш подписал законопроект, разрешающий NASA продолжать выплаты России за корабли "Союз"
23.04.2007
Россия и Германия выступают за более широкое международное взаимодействие в сфере мирного освоения космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 05:37
  • 77
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 15.11 05:25
  • 37868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 02:45
  • 2
Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
  • 15.11 01:47
  • 1
Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром
  • 15.11 01:46
  • 1
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 15.11 01:44
  • 1
Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России
  • 14.11 20:16
  • 3
Вывод российских войск из Херсона «совпал» с рядом экономических послаблений со стороны Запада
  • 14.11 14:23
  • 4
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
  • 14.11 14:18
  • 0
Варшава продолжает готовиться к 3-й мировой
  • 14.11 12:10
  • 1
Государственная программа вооружений фактически приостановлена
  • 14.11 11:51
  • 1
Мост недоступности
  • 14.11 11:19
  • 2
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
  • 14.11 10:43
  • 1
Медведев заверил, что "все вернется домой", в Россию
  • 14.11 10:40
  • 1
Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
  • 14.11 09:13
  • 5
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра