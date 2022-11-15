В Роскосмосе заявили, что проект Российской орбитальной станции еще не одобрен

По словам исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, также определяется стоимость проекта, порядок его развертывания

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государство пока не одобрило проект национальной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Мы рассматриваем строительство новой Российской орбитальной станции. Когда она будет и в каком виде - определяется на этапе проектирования. Сейчас идет эскизное проектирование. Сам проект еще не одобрен государством - идет процесс формирования облика, чтобы потом какие-то технические основания можно было обсуждать", - сообщил Крикалев в интервью телеканалу "Мир".

По его словам, также определяется стоимость проекта, порядок развертывания.

Кроме того, Крикалев сообщил, что задел, созданный на станциях "Салют" и "Мир" и впоследствии перешедший на МКС, будет передан при разработке новой космической станции. "Те решения, которые показали себя удачными и подтвердили свою жизнеспособность, сохранятся", - отметил специалист.

Директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам рассказал, что в чем-то новая станция будет повторять предыдущие станции. "Например, что было заложено при создании станции "Мир", когда мы переходили от одномодульного "Салюта" к многомодульным станциям. Эта станция создается таким образом, что модули могут добавляться к станции, конфигурация станции может меняться", - уточнил Крикалев.

Он подчеркнул, что эта идея была реализована в конце 1980-х, но до замены модулей не дошло. "В будущей станции, наверное, такой же вариант будет предусмотрен, когда модули можно пристыковывать и отстыковывать. На самом деле, мы примерно то же самое сейчас делаем и на МКС. На российском сегменте есть дополнительные стыковочные узлы, которые позволяют пристыковывать модули", - сообщил Крикалев.

По его словам, к ним пристыковывались малые исследовательские модули и корабли "Прогресс". Также к одному из таких узлов в прошлом году был пристыкован многоцелевой лабораторный модуль "Наука". "Потому развитие станции за счет модульности началось при строительстве станции "Мир", - добавил специалист.