Евросоюз запустил тренировочную миссию для армии Украины

Она должна обеспечить подготовку 15 тыс. военных

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз запустил работу тренировочной миссии для украинской армии на территории сообщества. Об этом сообщило в понедельник председательство Чехии в Совете ЕС.

"Совет ЕС запустил миссию военной помощи EUMAM, чтобы поддержать Украину" в свете специальной военной операции РФ "и провести обучение до 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины", говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что решение Совета ЕС будет в ближайшее время опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза" и вступит в силу.

Военная тренировочная миссия ЕС для Украины получит название EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine). Решение о создании такой миссии было принято месяц назад - 17 октября. Она должна обеспечить подготовку 15 тыс. военных, рассчитана на 24 месяца, на эти нужды должно быть выделено €106,7 млн.

Согласно сообщению внешнеполитической службы ЕС, миссия обеспечит "индивидуальную, коллективную и специальную подготовку для Вооруженных сил Украины и отрядов территориальной обороны". Она также обеспечит координацию усилий отдельных государств ЕС, которые будут заниматься тренировкой украинских военных для ведения боевых действий против России, в двустороннем порядке.