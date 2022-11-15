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ТАСС

Евросоюз запустил тренировочную миссию для армии Украины

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Источник изображения: AP Photo/ Andrii Marienko

Она должна обеспечить подготовку 15 тыс. военных

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз запустил работу тренировочной миссии для украинской армии на территории сообщества. Об этом сообщило в понедельник председательство Чехии в Совете ЕС.

"Совет ЕС запустил миссию военной помощи EUMAM, чтобы поддержать Украину" в свете специальной военной операции РФ "и провести обучение до 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины", говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что решение Совета ЕС будет в ближайшее время опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза" и вступит в силу.

Военная тренировочная миссия ЕС для Украины получит название EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine). Решение о создании такой миссии было принято месяц назад - 17 октября. Она должна обеспечить подготовку 15 тыс. военных, рассчитана на 24 месяца, на эти нужды должно быть выделено €106,7 млн.

Согласно сообщению внешнеполитической службы ЕС, миссия обеспечит "индивидуальную, коллективную и специальную подготовку для Вооруженных сил Украины и отрядов территориальной обороны". Она также обеспечит координацию усилий отдельных государств ЕС, которые будут заниматься тренировкой украинских военных для ведения боевых действий против России, в двустороннем порядке. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
Проекты
Евросоюз
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