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РИА Новости

Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы.

Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

"Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных cилах Российской Федерации", — сообщается там.

Помимо этого, возможность служить в российской армии получат лица без гражданства.

Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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