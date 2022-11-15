Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии

Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы.

Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

"Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных cилах Российской Федерации", — сообщается там.

Помимо этого, возможность служить в российской армии получат лица без гражданства.

Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.