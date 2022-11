Британцы ополчились на Сунака после статьи о России

Читатели The Telegraph напомнили Сунаку о его ошибках в ответ на статью о России

Россия пытается задушить мировую экономику, заявил премьер Британии Риши Сунак в статье для The Telegraph. Читатели издания с ним не согласны. Они считают, что Сунак сам разрушил экономику их страны, а теперь пускает им пыль в глаза.

Наш план позволит помешать России и восстановить финансовую стабильность в условиях серьезного кризиса.

Риши Сунак (Rishi Sunak)

Лидеры берут на себя ответственность. Они участвуют в международных встречах. Тем не менее, на саммите "Большой двадцатки" на этой неделе одно кресло останется пустым.

Человек, который несет ответственность за происходящее на Украине и экономические тяготы по всему миру, не приедет на этот саммит, чтобы встретиться с коллегами. Он даже не попытается объяснить свои действия. Он останется дома, пока всем нам придется решать актуальные задачи.

На прошлой неделе мы увидели, как украинский флаг вновь был поднят над Херсоном – спустя всего несколько недель после заявления Путина о том, что этот город навсегда станет частью России. Это стало исторической вехой в борьбе украинцев за свои территории. Они отстаивают те фундаментальные принципы, которые имеют большое значение для всех нас, – принципы суверенности и самоопределения, которые служат ключевыми опорами стабильного международного порядка.

Но мы знаем, что украинский народ все еще ужасно страдает из-за постоянных бомбардировок русских и длительных отключений электроэнергии в сезон холодов.

Именно поэтому, когда в прошлый четверг я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, я ясно дал понять, что Великобритания никогда не пойдет на попятную в поддержке украинского народа.

Мы продолжим проводить подготовку украинских военных и предоставлять им важнейшее оборонительное военное оборудование, такое как дополнительные 1000 ракет противовоздушной обороны и более 25 тысяч комплектов зимнего обмундирования, которые я обещал на прошлой неделе. Мы остаемся самым крупным в Европе военным спонсором Украины. В этом году мы предоставили ей помощь на сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Нет никаких сомнений, что конфликт на Украине усугубляет те вызовы, с которыми сталкиваются страны по всему миру. Именно поэтому, когда на саммите я буду проводить свои первые встречи с президентом США Джо Байденом и другими лидерами, нам будет ясно, что дискуссии о том, как мы можем и дальше поддерживать Киев, неотделимы от обсуждения того, как мы можем укрепить нашу коллективную экономическую безопасность.

Пока мы восстанавливаемся после пандемии, которая чуть не разрушила мировую экономику, каждая семья на планете ощущает на себе последствия конфликта на Украине. Мировые цены на продовольствие подскочили из-за попыток Владимира Путина перекрыть экспорт украинского зерна, две трети которого отправляется в развивающиеся страны. Счета за электроэнергию взлетели до небес из-за того, что Россия прекратила поставки природного газа.

В результате две трети членов "Большой двадцатки" в настоящее время сталкиваются с инфляцией выше 7%, а МВФ прогнозирует, что в следующем году треть мировой экономики окажется в состоянии рецессии.

Я знаю, что люди испытывают серьезные трудности. По всему Соединенному Королевству семьи оказались в тяжелом финансовом положении. Недельные расходы британцев в магазинах достигли рекордно высокого уровня, и люди с тревогой ждут следующей квитанции в почтовом ящике.

Поэтому мы продолжим оказывать помощь внутри страны, но мы также должны предпринимать скоординированные международные действия, подобные тем, которые мы предпринимали в ответ на финансовый кризис 2008 года.

Россия пытается задушить мировую экономику. Мы должны объединиться, чтобы помешать ей и восстановить экономическую стабильность. Есть пять направлений, в которых нам необходимо действовать.

Прежде всего, мы должны продолжать оказывать срочную поддержку тем, кто в ней будет больше всего нуждаться грядущей зимой. Мы помогаем народу Украины, когда его национальная инфраструктура подвергается атакам беспилотников и ракет, мы поддерживаем наших граждан в оплате растущих счетов за электроэнергию и принимаем меры для предотвращения голода в наиболее уязвимых регионах мира.

Во-вторых, мы должны положить конец чудовищным попыткам России превратить продовольствие в оружие. Я солидарен с генеральным секретарем ООН в том, что поставки зерна через Черное море должны продолжаться, и призываю все страны, которые способны производить больше продовольствия или высвобождать запасы, сделать это, чтобы помочь увеличить объемы поставок.

В-третьих, мы должны принять срочные меры для защиты нашей экономической безопасности и укрепления нашей устойчивости перед натиском враждебно настроенных субъектов. Для этого необходимо обеспечить безопасность цепочек поставок и быстро избавиться от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия, которые стремятся использовать импорт топлива против нас. Мы должны показать авторитарным правителям, что мы настроены серьезно и готовы к длительной борьбе.

В-четвертых, мы должны сохранить безусловную приверженность принципам свободных рынков и открытой глобальной экономики, в которой предпринимательство стимулирует рост. В этом смысле Великобритания продолжит лидировать, используя полученные после Брексита права для того, чтобы заключать соглашения о свободной торговле по всему миру. Наше процветание и наша безопасность тесно взаимосвязаны.

Наконец, мы должны работать с нашими партнерами – правительствами, частным сектором и международными финансовыми учреждениями – для обеспечения финансовой стабильности и добросовестности, которых требует глобальная экономическая ситуация. Для этого необходимо выявлять тех, кто использует свои возможности по предоставлению кредитов для создания долговых ловушек в странах с развивающейся экономикой, а также непосредственным образом устранять причины ускорения инфляции.

Мы не допустим, чтобы наше экономическое будущее и будущее наших союзников оказалось заложником действий государств-изгоев. Мы окажем поддержку Украине. Мы будем работать над реализацией каждого из пяти элементов нашего плана, способствуя укреплению свободных рынков и глобальной экономики, которая станет сильнее, стабильнее и устойчивее и которая сможет вновь перейти к росту.

Именно этого мир ожидает от ответственных членов "Большой двадцатки". Я знаю, что Соединенное Королевство выйдет из этого кризиса более сильной страной, чем прежде.

Комментарии читателей:

Deep State

"Счета за электроэнергию взлетели до небес из-за того, что Россия прекратила поставки природного газа".

Я бы предложил – на будущее – больше не взрывать газопроводы. СПГ из Соединенных Штатов почти на 30% дороже газа, поставляемого по трубопроводам, а его углеродный след, о котором сейчас так модно говорить, просто ужасающий.

Maximus Maximus

Вы впустую потратили 400 миллиардов фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом, а потом снова напечатали эти деньги без какого-либо обеспечения. Вы спровоцировали инфляцию, которая перевалила за 10% и которая сильнее всего бьет по самым бедным слоям общества. Вы до сих пор так и не поняли, что такое энергетическая безопасность. Вы марионетка глобалистов, которую поставили у руля в результате антидемократического переворота.

R Q Mentative

Меня начинает тошнить, и я злюсь каждый раз, когда этот мошенник открывает рот. Этот человек собственноручно уничтожил нашу страну, и теперь он собирается забить гвозди в крышку гроба.

John John

12 лет зависимости тори от российских нефти и газа, уничтожения британского нефтегазового потенциала в силу полнейшей наивности в вопросах экономики и безопасности, продвижения зеленой повестки, которая никогда не сможет обеспечить достаточного количества энергии, чтобы удовлетворить потребности Соединенного Королевства. Все это теперь ложится тяжелым финансовым бременем на каждого гражданина страны, на каждую компанию.

Сунак, если вы это читаете, ваша роль в том, чтобы на два года перекрыть кислород британской экономике, погрузить страну в долги, а теперь поднимать налоги не только послужила толчком к рецессии, но и быстро затягивает Соединенное Королевство в стагфляционный долговой кризис, а резкое падения курса фунта стерлинга весной 2023 года вызовет не рецессию, а настоящую депрессию.

Ваша политика не является консервативной, и она не позволит создать условия для экономического роста каждого гражданина страны. Наказывая своей политикой всех британских граждан и бизнес, вы еженедельно тратите миллионы на финансирование нелегальных мигрантов, приток которых вы не в состоянии остановить.

Будучи убежденным консерватором и успешным бизнесменом, я больше никогда не стану голосовать за тори. Ваша партия – фейк, потому что ваша истинная партийная идентичность – социалисты, которые выступают против владельцев-арендодателей, против самозанятых, против малого и среднего бизнеса, против повышения благосостояния рабочего и среднего классов.

Andrew Shaw

Путин не оказывает влияния на мировую экономику. Это делаете вы, глобалисты.

Neil Kernohan

Это очередной пример газлайтинга. Путин не наносил удары по нашей экономике. Это сделали вы и Джонсон. Вы уничтожили малый бизнес страны локдаунами, вы безрассудно растратили миллиарды, вы вели неправильную политику в области энергетики, вы спустили миллиарды на меры по отслеживанию контактов заболевших. Сейчас экономическая идеология Консервативной партии – социалистические налоги и расходы. Это настоящий рекорд в области экономической некомпетентности, аналогов которому в британской истории еще не было.

David Farnsworth

Именно поэтому я поговорил с Владимиром Зеленским и убедился, что фотограф Даунинг-Стрит, 10 успел сделать атмосферный снимок, на котором я сижу за столом в кабинете, а мое лицо освещает одна из тех зеленых настольных ламп.

Andrew Dale

Если бы у нас был политический класс, который верит в идею национального государства и в границы, вместо тех наивных глобалистов с их безумной и опасной сетью снабжения, у нас уже было бы несколько реакторов, готовых к запуску. Но нет. Гораздо проще копаться в наших карманах, чем в земле в поисках газа и делать долгосрочные вложения в энергетическую безопасность.

Политики жаждут похвалы сегодня – или хотя бы на следующей неделе. Они не готовы браться за долгосрочные проекты, если к моменту их реализации они уже покинут свои должности и не смогут насладиться похвалой. Они слишком поверхностны и инфантильны.

Pliny The Elder

Сунак-Разрушитель! (Британской экономики).

For The Benefit Of Mr Kite

Газлайтинг от Сунака. Ты занял эту должность незаконно, у тебя нет мандата ни от избирателей, ни от партии, твой ревизионизм, твоя абсолютная несостоятельность в качестве канцлера внесли весомый вклад в появление тех проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Причиной нашего недуга является вовсе не Россия, которая скорее симптом заблуждения глобалистов о том, что другие государства и деспотичных правителей можно заставить подчиниться. Китай не отказывается от горючих ископаемых, и Соединенные Штаты тоже не отказываются. А мы между тем с радостью передали им контроль над нашей энергетикой, цепочками поставок и лишили себя возможности помочь самим себе. Ты марионетка международного корпоративизма, который только и ждет, чтобы Великобритания еще сильнее страдала от твоих высоких налогов, притока иммигрантов, недееспособности государства и твоей приверженности принципам кумовского капитализма.

Frederick Farrar

Я не хочу, чтобы Украина вступала в НАТО. Я никогда не хотел, чтобы она вступала в НАТО. Я всегда знал, что вступление Украины в НАТО приведет к войне с Россией. Наши лидеры тоже это знали, но продолжали настаивать, чтобы унизить Россию. В результате мы получили вооруженный конфликт, финансовый кризис и оказались на грани ядерной войны. Я живу в стране, которая насаждает нормы ЛГБТК двухлетним детям в детских садах (такое творится в детском саду, куда ходит мой внук), а полиция больше не борется с преступностью, а вместо этого предпочитает заниматься социальной работой. Мой милый маленький курортный городок превратился в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, и никакая господствующая политическая партия не готова принять меры, чтобы разобраться во всем этом. Моя местная церковь проповедует мир, но при этом она демонизирует Путина и с нескрываемым презрением говорит о стране, которая потеряла более 25 миллионов человек, чтобы спасти нас от нацизма во Второй мировой войне. Единственное, что я сейчас чувствую, – это стыд, что мы до такого докатились.