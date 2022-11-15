Литва поставила Украине партию самоходных миномётов Panzermörser на шасси американского БТР M113A2

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Литва продолжает снабжать Украину военной техникой из наличия своей армии, на этот раз ВСУ получили партию самоходных минометов Panzermörser и машины управления огнем. О передаче техники сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литва передала украинской армии 10 самоходных минометов Panzermörser на шасси американского гусеничного бронетранспортера M113A2. Данные минометы Министерство обороны Литвы получило из наличия Бундесвера, поставка прошла в 2005 - 2006 годах. Всего на вооружении ВС Литвы находилось 42 тяжелых самоходных миномета. Вместе с минометами Украина получила две машины управления огнем опять же на базе БТР M113A2. Также в партию вошли боеприпасы к минометам, сколько всего не раскрывается.

Литва продолжает выполнять свои обязательства. Хочу поблагодарить солдат литовской армии и специалистов системы национальной обороны, которые за короткое время подготовили и организовали материально-техническое обеспечение

- приводит Минобороны Литвы заявление Анушаускаса.

Тяжелый самоходный миномет Panzermörser представляет собой 120-мм миномет Tampella, установленный на базе американского БТР M113A2. Заявленная дальность стрельбы - 6500 – 7200 метров, возимый боезапас - 60 мин. Экипаж, он же расчет, состоит из 5 человек.

В 2013 году Литва с помощью израильской компании Elbit провела модернизацию минометов. Обновленные Panzermörser получили новую цифровую систему управления огнем, приборы для наблюдения и корректировки огня, а также новые стволы.

Как отметили в Минобороны Литвы, всего с начала российской спецоперации, Украина получила 62 бронетранспортера М113 различного назначения из наличия литовской армии.