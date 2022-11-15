Литва передала Украине партию из 12 бронетранспортеров М-113

Всего за время передачи Киеву тяжелой техники Вильнюс поставил 62 единицы БТР различной модификации

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Партия бронетехники, которую составили более десятка бронетранспортеров М-113, передана Литвой Украине. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Направленная Украине техника уже прибыла на место", - написал он. Как уточнил глава оборонного ведомства, 10 единиц вооружены 120-миллиметровыми самоходными минометами, два бронетранспортера являются командными машинами управления огнем.

Всего за время передачи Киеву тяжелой техники Литва поставила Украине 62 единицы БТР М-113 различной модификации.