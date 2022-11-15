Более 100 голландских инструкторов участвуют в подготовке украинских солдат

Как заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, эта подготовка "действительно помогает спасать жизни"

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 100 голландских инструкторов в настоящее время принимают участие в подготовке украинских военнослужащих. Об этом сообщила в понедельник глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По ее словам, Нидерланды уже направили более 100 инструкторов. "И я сама слышала от тех, кто прошел подготовку, что она действительно помогает спасать жизни", - сказала министр.

Кроме того, Оллонгрен обратила внимание на важность привлечения к ответственности виновных. В этом контексте она напомнила, что на Украине "ведет работу группа голландских специалистов по расследованию военных преступлений".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.