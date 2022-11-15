Нидерланды выделят еще €20 млн в натовский фонд помощи Украины

Как сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, деньги в том числе пойдут на приобретение продовольствия, аптечек и машин скорой помощи

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов выделит €20 млн в созданный НАТО фонд помощи Украине. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Нидерланды выделят еще €20 млн в натовский фонд помощи Украине, - отметил он. - Таким образом, наш общий вклад составит €25 млн, которые пойдут на приобретение продовольствия, аптечек, машин скорой помощи, бензовозов и устройств по передаче помех на беспилотные летательные аппараты".

В общей сложности, заметил министр, "Нидерланды уже направили помощь Украине на общую сумму от полумиллиарда до миллиарда евро". "И Нидерланды продолжат поддерживать Украину: вооружением, санкциями [против РФ], гуманитарной помощью и путем привлечения к ответственности виновных, - сказал Хукстра. - Мы хотим подчеркнуть, что Киев не останется в одиночестве".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.