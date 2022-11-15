Войти
ТАСС

Генсек НАТО призвал не недооценивать Россию

195
0
0
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Как заявил Йенс Столтенберг, РФ "демонстрирует волю и решимость нести значительные потери" для победы на Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны НАТО не недооценивать Россию и готовиться к продолжительной войне на Украине, усиливая военную поддержку Киева. Об этом Столтенберг заявил в понедельник на пресс-конференции с министрами иностранных дел и обороны Нидерландов.

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия имеет сильные вооруженные силы, значительные военные возможности и большое количество солдат. Россия также демонстрирует волю и решимость нести значительные потери [для победы], - заявил Столтенберг. - Следующие месяцы будут тяжелыми".

По его мнению, время для переговоров по Украине не пришло, поскольку "Россия продолжает контролировать обширную часть Украины". "Украина заявила, что готова к переговорам. Однако единственный вариант достичь приемлемый результат для Киева - это иметь силы на поле боя. То, что происходит за столом переговорам, жестко связано с тем, что происходит на поле боя. Поэтому НАТО должна поддерживать Украину, чтобы на какой-то стадии были переговоры, которые гарантируют, что Украина останется суверенной страной Европы", - заявил Столтенберг.

"Но это Украина должна решать, какой результат приемлем для них", - добавил он.

Столтенберг также похвалил Евросоюз за оказание поддержки Украине. В Брюсселе сегодня главы МИД ЕС примут решение о запуске специальной тренировочной миссии для Украины, которая в течение двух лет должна обеспечить подготовку 15 тыс. боеспособных кадров для военных формирований. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
17.10.2022
Запад бессилен найти защиту от российских ракет
16.06.2022
Украину ни в коем случае нельзя принимать в ЕС. Но у Киева есть выход
13.04.2021
Atlantico (Франция): готова ли Европа к войне, которую может начать Россия… через несколько дней?
20.06.2016
У НАТО нет четкой стратегии по ведению войны в киберпространстве (The New York Times, США)
24.11.2014
Конверсия по-китайски
03.11.2014
Секретный фарватер 2.0
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 05:37
  • 77
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 15.11 05:25
  • 37868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 02:45
  • 2
Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
  • 15.11 01:47
  • 1
Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром
  • 15.11 01:46
  • 1
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 15.11 01:44
  • 1
Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России
  • 14.11 20:16
  • 3
Вывод российских войск из Херсона «совпал» с рядом экономических послаблений со стороны Запада
  • 14.11 14:23
  • 4
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
  • 14.11 14:18
  • 0
Варшава продолжает готовиться к 3-й мировой
  • 14.11 12:10
  • 1
Государственная программа вооружений фактически приостановлена
  • 14.11 11:51
  • 1
Мост недоступности
  • 14.11 11:19
  • 2
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
  • 14.11 10:43
  • 1
Медведев заверил, что "все вернется домой", в Россию
  • 14.11 10:40
  • 1
Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
  • 14.11 09:13
  • 5
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра