Генсек НАТО призвал не недооценивать Россию

Как заявил Йенс Столтенберг, РФ "демонстрирует волю и решимость нести значительные потери" для победы на Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны НАТО не недооценивать Россию и готовиться к продолжительной войне на Украине, усиливая военную поддержку Киева. Об этом Столтенберг заявил в понедельник на пресс-конференции с министрами иностранных дел и обороны Нидерландов.

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия имеет сильные вооруженные силы, значительные военные возможности и большое количество солдат. Россия также демонстрирует волю и решимость нести значительные потери [для победы], - заявил Столтенберг. - Следующие месяцы будут тяжелыми".

По его мнению, время для переговоров по Украине не пришло, поскольку "Россия продолжает контролировать обширную часть Украины". "Украина заявила, что готова к переговорам. Однако единственный вариант достичь приемлемый результат для Киева - это иметь силы на поле боя. То, что происходит за столом переговорам, жестко связано с тем, что происходит на поле боя. Поэтому НАТО должна поддерживать Украину, чтобы на какой-то стадии были переговоры, которые гарантируют, что Украина останется суверенной страной Европы", - заявил Столтенберг.

"Но это Украина должна решать, какой результат приемлем для них", - добавил он.

Столтенберг также похвалил Евросоюз за оказание поддержки Украине. В Брюсселе сегодня главы МИД ЕС примут решение о запуске специальной тренировочной миссии для Украины, которая в течение двух лет должна обеспечить подготовку 15 тыс. боеспособных кадров для военных формирований.