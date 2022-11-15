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ТАСС

Финляндия не исключила обучения солдат ВСУ на своей территории

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ВС Финляндии
Военнослужащий ВС Финляндии.
Источник изображения: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces

Газета Helsingin Sanomat напомнила, что в настоящее время 20 финских инструкторов принимают участие в подготовке солдат ВСУ в Великобритании

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Финляндия не исключает возможности подготовки украинских солдат на своей территории, данный вопрос обсуждается. Об этом заявил в понедельник министр обороны республики Антти Кайкконен.

"Как только прояснится наша конкретная роль в тренировочной миссии Евросоюза, мы посмотрим, где и каким образом наиболее целесообразно проводить обучение", - приводит слова Кайкконена газета Helsingin Sanomat. Этот вопрос, возможно, обсудят во вторник министры обороны стран - членов ЕС.

Издание напоминает, что в настоящее время 20 финских инструкторов принимают участие в подготовке солдат ВСУ в Великобритании.

Как отметил ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз в рекордно короткие сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военных. Она вначале будет осуществляться в Польше и Германии. Есть также "много стран, которые хотят участвовать в этой тренировочной миссии", уточнил Боррель. 

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Страны
Великобритания
Германия
Польша
Финляндия
Проекты
Евросоюз
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