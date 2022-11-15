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ЦАМТО

ВВС Филиппин планируют приобрести дополнительную партию самолетов EMB-314 (A-29B) "Супер Тукано"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 ноября. ВВС Филиппин отказались от планов по продлению срока эксплуатации парка легких штурмовиков OV-10 "Бронко" и планируют закупить дополнительную партию учебных / легких ударных самолетов EMB-314 (A-29B) "Супер Тукано".

Как сообщает ресурс DA-REAL Military Channel, ожидается, что OV-10 "Бронко" останутся на вооружении филиппинских ВВС еще 2-3 года. До этого срока планируется получить одобрение финансирования закупки еще 12-18 новых учебных / легких ударных самолетов A-29B в дополнение к шести, приобретенным в 2020 году.

В перспективе планируется создать две эскадрильи "Супер Тукано", которые заменят все OV-10 и SF-260TP, используемые в настоящее время в основном как боевые и разведывательные.

УТС SF-260TP вместе с A-29B на данный момент входят в состав 16-й ударной эскадрильи недавно сформированного 15-го ударного авиакрыла ВВС Филиппин, размещенного на авиабазе "Данило Атьенса" в провинции Кавите (недалеко от столицы Манилы).

Напомним, что в прошлом году филиппинские ВВС выпустили документ под названием "Flight Plan: New Hope", где сообщалось, что в рамках пересмотренной "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (AFPMP) 6 самолетов A-29B были официально переданы ВВС Филиппин 13 октября 2020 года, еще 12 планируется закупить в 2022 году и оставшиеся шесть – в 2024 году.

Поставляемые бразильской компанией Embraer Defense and Security турбовинтовые EMB-314 (A-29B) "Супер Тукано" предназначены для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки, нанесения ударов, ведения разведки, перехвата самолетов-нарушителей, обучения пилотов и поддержки операций против незаконных вооруженных формирований.

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Страны
Филиппины
Продукция
EMB-314
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Военные учения
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