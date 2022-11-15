Швейцария отказалась отправлять военную помощь Украине, несмотря на давление США и Европы

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Украина не поучит военной помощи от Швейцарии, Берн отказывается поставлять какое-либо оружие, или участвовать в оружейных сделках для поставки Киеву боеприпасов. Об этом заявил президент страны Иньяцио Кассис.
Швейцария продолжит придерживаться нейтральной политики, ни коим образом не принимая участия в конфликте на Украине, поэтому Киев не поучит оружия или боеприпасов швейцарского производства. По словам Кассиса, на страну оказывается колоссальное давление с целью поменять решение, в основном в области реэкспорта поставленных другим европейским странам вооружений на Украину. Однако этого не будет, добавил швейцарский президент.
- приводит РИА Новости слова Кассиса.
Несмотря на то, что Берн ответил отказом на поставки военной помощи Киеву, союзником России Швейцария не является. Запрет касается только военной продукции, в остальном швейцарцы вместе с остальной Европой и США выступают против России. Они также ввели антироссийские санкции, выделяют нелетальную помощь Украине и денежные средства. Тот же Кассис в октябре прибыл в Киев для встречи с Зеленским, чтобы узнать, чем еще может помочь Швейцария. В общем, нейтралитет касается только военных действий.
Ранее Швейцария заблокировала передачу Германией Украине боеприпасов к ЗСУ Gepard, на которых установлены швейцарские пушки. Также не доехали до Украины и швейцарские бронетранспортеры Piranha.