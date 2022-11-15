Швейцария отказалась отправлять военную помощь Украине, несмотря на давление США и Европы

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Украина не поучит военной помощи от Швейцарии, Берн отказывается поставлять какое-либо оружие, или участвовать в оружейных сделках для поставки Киеву боеприпасов. Об этом заявил президент страны Иньяцио Кассис.

Швейцария продолжит придерживаться нейтральной политики, ни коим образом не принимая участия в конфликте на Украине, поэтому Киев не поучит оружия или боеприпасов швейцарского производства. По словам Кассиса, на страну оказывается колоссальное давление с целью поменять решение, в основном в области реэкспорта поставленных другим европейским странам вооружений на Украину. Однако этого не будет, добавил швейцарский президент.

Ни во время Первой мировой войны, ни даже во время Второй мы не экспортировали вооружения. Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то ещё ни было в мире

- приводит РИА Новости слова Кассиса.

Несмотря на то, что Берн ответил отказом на поставки военной помощи Киеву, союзником России Швейцария не является. Запрет касается только военной продукции, в остальном швейцарцы вместе с остальной Европой и США выступают против России. Они также ввели антироссийские санкции, выделяют нелетальную помощь Украине и денежные средства. Тот же Кассис в октябре прибыл в Киев для встречи с Зеленским, чтобы узнать, чем еще может помочь Швейцария. В общем, нейтралитет касается только военных действий.

Ранее Швейцария заблокировала передачу Германией Украине боеприпасов к ЗСУ Gepard, на которых установлены швейцарские пушки. Также не доехали до Украины и швейцарские бронетранспортеры Piranha.